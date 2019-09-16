حكومة الاحتلال الإسرائيلي تقنن مستوطنة عشوائية في غور الأردن

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "اعتراف" حكومة الاحتلال بمستوطنة عشوائية في غور الأردن بالضفة الغربية المحتلة، قبل يومين من الانتخابات الإسرائيلية.

التفاصيل

مكتب نتنياهو قال إن الحكومة وافقت خلال جلستها الأسبوعية التي عقدت في غور الأردن على "تحويل المستوطنة العشوائية مفؤوت أريحا يريحو في غور الأردن إلى مستوطنة رسمية".

تُعتبر كل المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، لكن إسرائيل تميز بين تلك التي وافقت عليها وتلك التي لم تحصل على موافقتها.

تعيش حوالي 30 عائلة في هذه البؤرة الاستيطانية العشوائية التي تأسست عام 1999.

جنون إسرائيلي

نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس دعا المجتمع الدولي إلى "وقف الجنون الإسرائيلي الذي يهدف إلى تدمير جميع أسس العملية السياسية".

منظمة "السلام الآن" غير الحكومية الإسرائيلية المناهضة للاستيطان قالت إن "الحكومة مستمرة في تجاهلها الصارخ للتوصل إلى حل الدولتين لإنهاء النزاع مع الفلسطينيين".

نتنياهو تعهد قبل أسبوع بضم غور الأردن الذي يشكل ثلث مساحة الضفة الغربية، في حال فوزه في الانتخابات.

قال نتنياهو إنه يعتزم في حال فوزه في الانتخابات ضم غور الأردن والمنطقة الشمالية من البحر الميت، إضافة إلى ضم المستوطنات في كل أنحاء الضفة الغربية.

خطة نتنياهو تهدد بالقضاء على ما تبقى من أمل لحل الدولتين.

نتنياهو قال إن تعهده لا يشمل مدنًا فلسطينية مثل أريحا التي سيتم تطويقها فعليا بالأراضي الإسرائيلية.

حكومة أغلبية