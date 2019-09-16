حكومة الاحتلال الإسرائيلي تقنن مستوطنة عشوائية في غور الأردن

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "اعتراف" حكومة الاحتلال بمستوطنة عشوائية في غور الأردن بالضفة الغربية المحتلة، قبل يومين من الانتخابات الإسرائيلية.
التفاصيل
- مكتب نتنياهو قال إن الحكومة وافقت خلال جلستها الأسبوعية التي عقدت في غور الأردن على "تحويل المستوطنة العشوائية مفؤوت أريحا يريحو في غور الأردن إلى مستوطنة رسمية".
- تُعتبر كل المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، لكن إسرائيل تميز بين تلك التي وافقت عليها وتلك التي لم تحصل على موافقتها.
- تعيش حوالي 30 عائلة في هذه البؤرة الاستيطانية العشوائية التي تأسست عام 1999.
جنون إسرائيلي
- نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس دعا المجتمع الدولي إلى "وقف الجنون الإسرائيلي الذي يهدف إلى تدمير جميع أسس العملية السياسية".
- منظمة "السلام الآن" غير الحكومية الإسرائيلية المناهضة للاستيطان قالت إن "الحكومة مستمرة في تجاهلها الصارخ للتوصل إلى حل الدولتين لإنهاء النزاع مع الفلسطينيين".
- نتنياهو تعهد قبل أسبوع بضم غور الأردن الذي يشكل ثلث مساحة الضفة الغربية، في حال فوزه في الانتخابات.
- قال نتنياهو إنه يعتزم في حال فوزه في الانتخابات ضم غور الأردن والمنطقة الشمالية من البحر الميت، إضافة إلى ضم المستوطنات في كل أنحاء الضفة الغربية.
- خطة نتنياهو تهدد بالقضاء على ما تبقى من أمل لحل الدولتين.
- نتنياهو قال إن تعهده لا يشمل مدنًا فلسطينية مثل أريحا التي سيتم تطويقها فعليا بالأراضي الإسرائيلية.
حكومة أغلبية
- نتنياهو يخوض معركة صعبة لإعادة انتخابه، يُواجه خلالها خصمه رئيس هيئة الأركان السابق بيني غانتس وتحالفه الوسطي أزرق أبيض.
- تُعتبر أصوات اليمين القومي مفتاحًا لحزب نتنياهو "الليكود".
- ينظر إلى المستوطنات كعقبة أمام عملية السلام، خاصة أنها مبنية على أراض فلسطينية محتلة.
- أجرى كل من نتنياهو وغانتس آخر جولاته الانتخابية مساء الأحد، على أن تمنع الحملات الانتخابية الإثنين.
- نتنياهو الذي شغل منصب رئيس الوزراء منذ أكثر من 13 عامًا، يسعى إلى التغلب على واحدة من أكبر حالات الفشل في حياته السياسية بعد انتخابات أبريل/نيسان.
- فاز حزب الليكود مع حلفائه اليمينيين والمتدينين بأغلبية المقاعد في تلك الانتخابات، لكنه فشل في تشكيل ائتلاف حكومي وفضل إجراء انتخابات ثانية نتيجة لذلك.
- استطلاعات الرأي تشير إلى احتمال تقارب النتائج بين الخصمين مرة أخرى.