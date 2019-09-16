تواصل المعارك بطرابلس.. والسراج: قواتنا أكثر قوة والنصر بات قريبا

قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي في حكومة الوفاق، فايز السراج، الأحد، إن الحرب تدخل شهرها السادس، في حين باتت قواته أكثر قوة، مؤكدًا أن النصر بات قريبًا.

والأحد، أعلنت قوات الوفاق، صد هجوم لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في جنوب العاصمة طرابلس، وتزامن ذلك، مع دعوة للأمم المتحدة، إلى تضامن دولي أكبر مع اللاجئين العالقين في ليبيا، جراء احتدام المعارك.

الوفاق: نسعى لحل سلمي

فايز السراج قال خلال لقاء مع قادة عسكريين في "الوفاق"، إن توفير متطلبات الحرب، والاعتناء بالجرحى والنازحين، وتوفير احتياجات المواطنين، من أولويات الحكومة حاليًا.

السراج: عملياتنا العسكرية تمهد الطريق إلى السلام، والنصر بات قريبًا.

السراج كشف عن مساع يبذلها لمشروع يوحد المؤسسة العسكرية، وأشار إلى اهتمامه بإيجاد مخرج سلمي للحرب في ليبيا.

تحدث السراج عن التأهب لمعركة سياسية، قائلًا إن حكومته تبذل جهودًا لعقد ملتقى ليبي، يمهد لانتخابات ديمقراطية، ويختار دولة مدنية متعددة.

خسائر لقوات حفتر

المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التابع لقوات الوفاق، تحدث عن أسر ستة عناصر لقوات حفتر، وإحباط محاولة تسلل لها في جنوب طرابلس.

المركز نشر صورًا لآلية مسلحة، قال إنها تتبع لقوات حفتر، بداخلها كميات من الأسلحة والذخائر.

قوات حفتر، استهدفت صباح الأحد، مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس، عبر قصفه بصواريخ غراد، وفق إعلان "بركان الغضب".

المجلس العسكري لحكومة الوفاق، قال إن قصف المطار يؤكد استمرار السجل الإجرامي لقوات حفتر، في استهداف البنى التحتية، ومحاولة يائسة لتعويض خسائرها.

يعتبر معيتيقة، المطار المدني الوحيد الذي يعمل في العاصمة الليبية حاليًا، وعند توقفه يتم إحالة كل الرحلات إلى مطار مصراته.

دعوات لمساعدة اللاجئين

المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، دعت، الأحد، إلى تضامن دولي لتوزيع اللاجئين العالقين في ليبيا.

الموفد الخاص للمفوضية، للمنطقة الوسطى من البحر المتوسط، فينسان كوشتيل، قال إن الدول الغربية تتأخر في الإيفاء بتعهداتها لاستقبال وتوزيع اللاجئين العالقين في ليبيا.

أوائل الشهر الجاري، كانت 14 دولة أوربية، قد وعدت باستقبال طالبي اللجوء من ليبيا.

من أصل اللاجئين الخمسين ألفا المسجلين لدى المفوضية العليا في ليبيا، تم توزيع 4600 فقط في دول أخرى.

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