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ترمب: يبدو أن إيران تقف وراء هجوم أرامكو (فيديو)

ولي عهد البحرين (يسار) وقع على اتفاق لشراء صواريخ باتريوت الأمريكية
ولي عهد البحرين (يسار) وقع على اتفاق لشراء صواريخ باتريوت الأمريكية
16/9/2019

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الإثنين، إنه "يبدو" أن إيران تقف وراء هجوم استهدف منشأتي نفط في السعودية، لكنه أضاف أنه "يود بالتأكيد تجنب" اندلاع حرب مع طهران.

تصريحات ترمب جاءت لدى استقباله ولي عهد البحرين سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة في البيت الأبيض.

أبرز تصريحات ترمب
  • يبدو أن إيران هي المسؤولة عن الهجمات في السعودية ولكنني لا أريد حربا مع أي طرف.
  • لسنا على عجلة وسيكون لدينا موقف بناء على النتائج النهائية لهجوم أرامكو.
  • لم أعد السعوديين بحمايتهم ولكننا سنساعدهم.
  • سنساعد السعودية ويتعين عليهم تحمل المسؤولية الأكبر في ضمان أمنهم ويشمل ذلك دفع المال.
  • أسعار النفط لم ترتفع كثيرا في أعقاب الهجوم على منشأتي النفط السعوديتين.
  • الولايات المتحدة هي أكثر دولة استعدادا للحرب في التاريخ.
واشنطن تدرس كل الخيارات
  • وكالة الأنباء السعودية قالت إن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أبلغ ولي العهد السعودي في اتصال هاتفي اليوم الاثنين أن الولايات المتحدة تدرس كل الخيارات المتاحة بشأن كيفية الرد على هجوم منشأتي النفط.
  • الوكالة قالت إن إسبر أكد لولي العهد الأمير محمد بن سلمان دعم واشنطن الكامل للسعودية عقب الهجمات.

"أسلحة إيرانية"
  • قالت وزارة الخارجية السعودية اليوم، الإثنين، إن المملكة ستدعو خبراء دوليين، ومنهم من الأمم المتحدة للمشاركة في التحقيق على الهجوم على منشأتي نفط.
  • بيان للوزارة أفاد بأن التحقيقات الأولية أظهرت استخدام أسلحة إيرانية في الهجوم الذي تسبب في وقف أكثر من نصف إنتاج السعودية من النفط وألحق أضرارا بأكبر معمل تكرير في العالم.
  • البيان أضاف "تؤكد المملكة بشدة أنها قادرة على الدفاع عن أراضيها وشعبها والرد بقوة على تلك الاعتداءات".
  • الوزارة ذكرت أن الهجوم استهدف في المقام الأول إمدادات النفط العالمية ووصفته بأنه امتداد "للأعمال العدوانية السابقة التي تعرضت لها محطات الضخ لشركة أرامكو السعودية باستخدام أسلحة إيرانية" في مايو/ أيار.
     

    الدخان يتصاعد من منشآت تابعة لأرامكو

 

خلفيات
  • السبت، أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، استهداف منشأتين نفطيتين سعوديتين بـ 10 طائرات مسيرة، بعد ساعات من إعلان الرياض إخماد حريق شب في معملين تابعين لأرامكو.
  • وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان قال إن استهداف منشأتين تابعتين للشركة، نتج عنه "توقف كمية من إمدادات الزيت الخام، تقدر بنحو 5.7 ملايين برميل، أو حوالي 50 بالمئة من إنتاج شركة أرامكو".
  • أرامكو أو "الشركة العربية للزيوت السعودية" هي أكبر شركة نفط في العالم، وتنتج في المتوسط 10 ملايين برميل من النفط الخام يوميا.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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