ترمب: لا نحتاج إلى نفط الشرق الأوسط

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الإثنين، إن بلاده ليست بحاجة إلى نفط الشرق الأوسط، لكنه أكد أن بلاده ستدعم حلفاءها في المنطقة.

التفاصيل

تأتي تصريحات ترمب بعد تعرض منشآت نفطية لشركة أرامكو السعودية لهجمات تبنتها جماعة الحوثي في اليمن، أدت إلى توقف نصف إنتاج الرياض من الخام.

ترمب قال في تغريدة على تويتر، إن الولايات المتحدة بلد مصدر للطاقة، و"باتت أكبر منتج للطاقة في العالم بمتوسط 12.5 مليون برميل يوميا".

ترمب تابع "لسنا بحاجة إلى نفط وغاز الشرق الأوسط، ولدينا عدد قليل جدا من الناقلات هناك، لكننا سنساعد حلفاءنا".

Because we have done so well with Energy over the last few years (thank you, Mr. President!), we are a net Energy Exporter, & now the Number One Energy Producer in the World. We don’t need Middle Eastern Oil & Gas, & in fact have very few tankers there, but will help our Allies! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 16, 2019

تبادل استخباري

وكالة رويترز نقلت عن مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة تدرس زيادة تبادل معلومات المخابرات مع السعودية عقب هجمات أرامكو.

لم يكشف المسؤولون، الذين تحدثوا شريطة عدم كشف هويتهم، عن نطاق الزيادة في تبادل معلومات المخابرات أو عن الخيارات الأخرى التي تدرسها الإدارة الأمريكية ردا على الهجوم.

أية زيادة في تبادل معلومات المخابرات الأمريكية مع الرياض قد تثير رد فعل حادا من الكونغرس، حيث قام نواب غاضبون، بمحاولات عديدة لم تكلل بالنجاح لوقف دعم واشنطن للتحالف الذي يحارب في اليمن بقيادة السعودية.

على أهبة الاستعداد

أمس الأحد، قال ترمب إن الولايات المتحدة "على أهبة الاستعداد" للرد على الهجوم الذي استهدف البنية التحتية النفطية السعودية.

هذه أول مرة يشير فيها ترمب لإمكانية توجيه رد عسكري على الهجمات.

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو كتب على تويتر "ليس هناك دليل على أن الهجوم شُن من اليمن" مضيفا أن "إيران شنت هجوماً غير مسبوق على إمدادات الطاقة العالمية".

سجلت أسعار النفط ارتفاعا كبيرا اليوم الإثنين بعد الهجوم على المنشآت النفطية السعودية الذي تسبب بانخفاض حاد في الإمدادات في العالم، مثيرة مخاوف من تصعيد عسكري مجددا بين الولايات المتحدة وإيران.

دخان يتصاعد بعد حريق في معمل أرامكو في بقيق

خلفيات