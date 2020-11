ترمب: لا نحتاج إلى نفط الشرق الأوسط

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الإثنين، إن بلاده ليست بحاجة إلى نفط الشرق الأوسط، لكنه أكد أن بلاده ستدعم حلفاءها في المنطقة.

Because we have done so well with Energy over the last few years (thank you, Mr. President!), we are a net Energy Exporter, & now the Number One Energy Producer in the World. We don’t need Middle Eastern Oil & Gas, & in fact have very few tankers there, but will help our Allies!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 16, 2019