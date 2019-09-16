بتفاعل لافت وعودة لروح ثورة يناير.. "كفاية بقى ياسيسي" يتصدر عالميا

وصل هاشتاج "كفاية بقى يا سيسي" الذي أطلقه الفنان والمقاول المصري محمد علي، إلى المرتبة الثالثة عالميًا بعدما تصدر أمس قائمة الأعلى تداولا بمواقع التواصل المصرية.

الترند العالمي

تصدر هاشتاج "#كفاية_بقى_ياسيسي"، الترند العالمي ليصبح ضمن الأكثر تداولًا، بعدما تصدر مواقع التواصل في مصر وعدد من الدول العربية عقب سويعات من إطلاقه مساء أمس الأحد.

صفحة "أسرار محمد علي" على موقع فيسبوك دعت للتدوين عبر الوسم، بعدما أعلن محمد علي الحرب على الرئيس عبدالفتاح السيسي ودعا المصريين للتفاعل والتغريد عبر الهاشتاج.

تفاعل الملايين مع دعوة علي بعد ساعات من إطلاق الهاشتاج، وشدد ناشطون على قدرة المصريين في إعادة إنتاج مشهد ثورة يناير التي أطاحت بنظام حسني مبارك.

محمد علي تعهد بإطلاق ثورة ضد السيسي داعيًا المصريين إلى الوقوف خلفه ومساندته ودعمه، قائلًا: وقت الكلام انتهى، فيما امتلأ الهاشتاج بصور وأجواء ثورة يناير/كانون ثاني 2011، وأخرى عن معاناة المصريين تحت حكم السيسي.

السجال الدائر بين محمد علي والسيسي، غزا منصات التواصل المصرية، واستمر هاشتاجا "#السيسي_كذاب" و"#ارحل_يا_سيسي" ضمن قائمة الأعلى تداولًا، فيما حاول أنصار السيسي الرد بإطلاق هاشتاج #شعبك_مصدقك_ياسيسي.

دعوة للتظاهر

محمد علي دعا المصريين إلى النزول إلى الشوارع، يوم الجمعة المقبل، والتظاهر ضد السيسي لمدة ساعة واحدة، كما طالب الجيش وأجهزة الأمن بالتجاوب مع دعوته.

زاد من التفاعل، دخول الناشط السيناوي مسعد أبو فجر على الخط، بعد أن نشر فيديو مساء الأحد، يهاجم فيه السيسي وحربه على "الإرهاب" المزعوم، واصفًا ما يحدث في سيناء بـ "التطهير العرقي" لصالح ترتيبات "صفقة القرن".

أبو فجر اتهم كذلك السيسي ونجله محمود المسيطر على المخابرات العامة، بتجارة المخدرات واستقبال تجارها في قصر الرئاسة.

كان السيسي قد تطرق إلى ما أثير حول بناء القصور الرئاسية، مؤكدًا أنه سيستمر في تشييد القصور لأنه "يبني مصر جديدة"، معبرًا عن أسفه للانتقادات التي يواجهها.

تفتكر #كفايه_بقي_ياسيسي هيدخل موسوعة جينيس هو كمان؟ ايه الأرقام القياسية دي؟ عدينا ٤٣٠ الف تغريدة.

اتحداكم تحبسوهم كلهم. كتلة كبيرة جدا كنسبة من مستخدمي تويتر في مصر.

في ٢٠١٨ كان في فقط ٢ مليون مستخدم في مصر. احسبها انت نسبة وتناسب.

يا ريت اول خطوة تكون الإفراج عن كل المعتقلين. — Amr Waked (@amrwaked) September 16, 2019

https://twitter.com/TurkiShalhoub/status/1173555629136306176?ref_src=twsrc%5Etfw

#كفايه_بقي_ياسيسي

ارحل ، الان الان وليس غدا — Gamal Eid (@gamaleid) September 16, 2019

الثورة التي تتكرر مرتين بنفس الطريقة لا يعول عليها.

من وحي ابن عربي#كفايه_بقي_ياسيسي — Assaad Taha أسعد طه (@Assaadtaha) September 16, 2019

ما كفاية اعتقالات وكفاية تصفية جسدية وكفاية اخفاء قسري وكفاية سجون وقصور وفساد وانتصار وفقر ومرض وأمية كفاية ذل وغصب وقهر وقلة قيمة

ما #كفايه_بقي_ياسيسي — عبدالله الشريف (@AbdullahElshrif) September 16, 2019

انا ضد لي حد يقول عليه عبد الفتاح ( القصري ) لان القصري كان بيضحكنا لكن ( السيسي) بيضحك علينا #كفاية_بقي_ياسيسي — محمد ناصر (@M_nasseraly) September 16, 2019

من كل ميادين مصر المحاصرة من كل محافظات مصر المأزومة من كل مستشفيات مصر المريضة من كل مدارس مصر المتخلفة عالميا من كل أطفال مصر المحطمين نفسيا

من كل شباب مصر المدمرين حياتيا

من داخل الجيش والشرطة

من كل مؤسسات الدولة الفاسدة بسببك صوتنا واحد .. مطلبنا واحد #كفايه_بقي_ياسيسي pic.twitter.com/fMzGH11uSC — Osama Gaweesh (@osgaweesh) September 16, 2019

https://twitter.com/TarekHussein22/status/1173527087115886592?ref_src=twsrc%5Etfw

يعني أنت قعدت ثانوية جوية وكلية حربية وقائد كتيبة وملحق عسكري في السعودية ومدير مخابرات حربية ووزير دفاع تتغذي علي حساب الدولة ولما بقيت رئيس جمهورية قررت تجيب ديليفري علي حسابك انت ؟؟؟!!!؟؟#كفاية_بقي_ياسيسي . — Ahmed Samih (@AhmedSamih) September 16, 2019