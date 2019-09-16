بتفاعل لافت وعودة لروح ثورة يناير.. "كفاية بقى ياسيسي" يتصدر عالميا

وصل هاشتاج "كفاية بقى يا سيسي" الذي أطلقه الفنان والمقاول المصري محمد علي، إلى المرتبة الثالثة عالميًا بعدما تصدر أمس قائمة الأعلى تداولا بمواقع التواصل المصرية.
تفتكر #كفايه_بقي_ياسيسي هيدخل موسوعة جينيس هو كمان؟ ايه الأرقام القياسية دي؟ عدينا ٤٣٠ الف تغريدة.
اتحداكم تحبسوهم كلهم. كتلة كبيرة جدا كنسبة من مستخدمي تويتر في مصر.
في ٢٠١٨ كان في فقط ٢ مليون مستخدم في مصر. احسبها انت نسبة وتناسب.
يا ريت اول خطوة تكون الإفراج عن كل المعتقلين.
— Amr Waked (@amrwaked) September 16, 2019
https://twitter.com/TurkiShalhoub/status/1173555629136306176?ref_src=twsrc%5Etfw
#كفايه_بقي_ياسيسي
ارحل ، الان الان وليس غدا
— Gamal Eid (@gamaleid) September 16, 2019
الثورة التي تتكرر مرتين بنفس الطريقة لا يعول عليها.
من وحي ابن عربي#كفايه_بقي_ياسيسي
— Assaad Taha أسعد طه (@Assaadtaha) September 16, 2019
ما كفاية اعتقالات وكفاية تصفية جسدية وكفاية اخفاء قسري وكفاية سجون وقصور وفساد وانتصار وفقر ومرض وأمية كفاية ذل وغصب وقهر وقلة قيمة
ما #كفايه_بقي_ياسيسي
— عبدالله الشريف (@AbdullahElshrif) September 16, 2019
انا ضد لي حد يقول عليه عبد الفتاح ( القصري ) لان القصري كان بيضحكنا لكن ( السيسي) بيضحك علينا #كفاية_بقي_ياسيسي
— محمد ناصر (@M_nasseraly) September 16, 2019
من كل ميادين مصر المحاصرة
من كل محافظات مصر المأزومة
من كل مستشفيات مصر المريضة
من كل مدارس مصر المتخلفة عالميا
من كل أطفال مصر المحطمين نفسيا
من كل شباب مصر المدمرين حياتيا
من داخل الجيش والشرطة
من كل مؤسسات الدولة الفاسدة بسببك
صوتنا واحد .. مطلبنا واحد #كفايه_بقي_ياسيسي pic.twitter.com/fMzGH11uSC
— Osama Gaweesh (@osgaweesh) September 16, 2019
https://twitter.com/TarekHussein22/status/1173527087115886592?ref_src=twsrc%5Etfw
يعني أنت قعدت ثانوية جوية وكلية حربية وقائد كتيبة وملحق عسكري في السعودية ومدير مخابرات حربية ووزير دفاع تتغذي علي حساب الدولة ولما بقيت رئيس جمهورية قررت تجيب ديليفري علي حسابك انت ؟؟؟!!!؟؟#كفاية_بقي_ياسيسي .
— Ahmed Samih (@AhmedSamih) September 16, 2019
أين إقرار الذمة المالية سيادة الرئيس؟ تنص المادة 145 من الدستور على أنه «…ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب، وعند تركه، وفي نهاية كل عام، وينشر الإقرار في الجريدة الرسمية».
— Salma el Daly (@salmaeldaly) September 16, 2019
من أين لك هذا؟#كفايه_بقي_ياسيسي pic.twitter.com/hCPmrFTRR6
— Amr Khalifa (@Cairo67Unedited) September 16, 2019
الأول عالمياً مش بس مصر .#كفاية_بقي_ياسيسي pic.twitter.com/3Gya1srIsL
— محمد جمال هلال (@gamal_helal) September 16, 2019