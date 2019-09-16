البث الحي
سياسة

انتقادات في الكونغرس لترمب بسبب "الرد" على هجوم أرامكو

السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي
السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي
16/9/2019

قال السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي، إن الولايات المتحدة ليس لديها حلف دفاعي مشترك مع السعودية ولا يتعين على الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التظاهر بذلك.

التفاصيل
  • تصريحات ميرفي جاءت ردًا على قول ترمب إن الولايات المتحدة مستعدة للرد على الهجمات التي استهدفت معملين للنفط تابعين لشركة أرامكو شرقي السعودية.
  • توعد ترمب بالرد، أثار انتقادات في الكونغرس الأمريكي من قبل أعضاء بارزين، مذكّرين الرئيس بأن قرار شن الحرب من اختصاص الكونغرس، على حد قولهم.
  • صحيفة واشنطن بوست، ذكرت أن إدارة ترمب تفكر في رد عسكري جدي على هجمات أرامكو رغم دعوات من وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إلى ضبط النفس.
أبرز تصريحات أعضاء الكونغرس
  • السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي: ليس لنا حلف دفاعي مشترك مع السعودية ولا يجب أن نتظاهر بذلك.
  • ميرفي: الهجوم على منشآت أرامكو جاء بعد غارة سعودية على سجن ذمار في اليمن خلفت مائة قتيل.
  • ميرفي: السعوديون يقتلون مدنيين حوثيين، والحوثيون يردون بشن هجمات ضد السعودية.
  • السيناتور بيرني ساندرز: الكونغرس لن يمنح ترمب السلطة لشن حرب كارثية فقط لأن النظام الوحشي السعودي طلب منه ذلك.
  • ساندرز: الدستور الأمريكي واضح وينص على أن الكونغرس هو من يملك صلاحية إعلان الحرب وليس الرئيس.
  • السيناتور الديمقراطي البارز تيم كين: يجب على الولايات المتحدة ألا تذهب للحرب لحماية النفط السعودي.
المصدر : الجزيرة
المزيد من سياسة

الفنان المصري محمد رمضان يظهر مع مطرب إسرائيلي في دبي (صور)

محمد رمضان (وسط) مع المطرب الإسرائيلي عومير آدام (يسار)

آخر تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم

حتى مساء السبت، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم أكثر من 58 مليون (رويترز)

إلهان عمر تطالب بايدن بالتراجع عن صفقات بيع الأسلحة "لمنتهكي حقوق الإنسان"

عضو الكونغرس الأمريكي إلهان عمر( مواقع التواصل)

باكستان.. مئات الآلاف يشيعون زعيم جماعة قادت مظاهرات ضد فرنسا

أعداد كبيرة في تشييع جثمان خادم حسين رضوي (روتيرز)
الأكثر قراءة

اتصال هاتفي بين الملك سلمان وأردوغان.. هذا ما اتفقا عليه

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز (الأناضول)

محمد بن زايد لأوباما: إذا حكم الإخوان مصر سيسقط 8 قادة عرب

الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما (يمين) وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يسار) (موافع التواصل)

جنرال أرميني ينتقد روسيا ويكشف سبب عدم استخدام طائرات سوخوي ضد أذربيجان

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما