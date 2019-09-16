انتقادات في الكونغرس لترمب بسبب "الرد" على هجوم أرامكو

قال السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي، إن الولايات المتحدة ليس لديها حلف دفاعي مشترك مع السعودية ولا يتعين على الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التظاهر بذلك.

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تصريحات ميرفي جاءت ردًا على قول ترمب إن الولايات المتحدة مستعدة للرد على الهجمات التي استهدفت معملين للنفط تابعين لشركة أرامكو شرقي السعودية.

توعد ترمب بالرد، أثار انتقادات في الكونغرس الأمريكي من قبل أعضاء بارزين، مذكّرين الرئيس بأن قرار شن الحرب من اختصاص الكونغرس، على حد قولهم.

صحيفة واشنطن بوست، ذكرت أن إدارة ترمب تفكر في رد عسكري جدي على هجمات أرامكو رغم دعوات من وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إلى ضبط النفس.

أبرز تصريحات أعضاء الكونغرس