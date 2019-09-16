الحوثيون يكشفون تفاصيل الهجوم على أرامكو السعودية

كشفت جماعة الحوثي، اليوم الإثنين، تفاصيل الهجوم الذي شنته السبت الماضي، على معملين للنفط تابعين لشركة "أرامكو" شرقي السعودية، وهددت بتكرار استهدافها في أي لحظة.

تحذير للشركات والأجانب

المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع: الهجوم على مصفاتي بقيق وخريص، تم عبر طائرات "تعمل بمحركات مختلفة وجديدة ما بين عادي ونفاث".

سريع حذر الشركات والأجانب من التواجد في منشآت "أرامكو"، التي استهدفتها جماعته.

سريع: المنشآت لا تزال تحت مرمى الحوثيين، وقد يطالها الاستهداف في أي لحظة.

المتحدث باسم الحوثيين، طالب السعودية بوقف ما أسماه "العدوان والحصار على اليمن"، في إشارة لحرب التحالف السعودي الإماراتي منذ عام 2015 التي تقودها الرياض في اليمن.

جماعة الحوثي تبنت قبل ذلك المسؤولية عن الهجوم، وقالت إنه استهدف بعشر طائرات مسيرة، مصفاتين نفطيتين.

يأتي ذلك في ظل اتهامات أمريكية لإيران، بالمسؤولية عن الهجوم على منشأتي "أرامكو"، وعدم إعلان السعودية عن المتهم، انتظارًا لنتائج التحقيقات.

لم تعلن السعودية المسؤول عن الاستهداف، في موقف نادر حيث كانت تتهم عادة الحوثيين وإيران بدعمهم، وسط نفي متكرر من طهران.

https://twitter.com/almasirah/status/1173315739530539010?ref_src=twsrc%5Etfw

إيران: قبول الحوار كان بإمكانه إنهاء الكارثة

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اتهم طهران بالوقوف وراء نحو مئة هجوم على السعودية.

بومبيو شكك في أن الهجوم على منشأتي النفط السعوديتين جاء من اليمن.

Tehran is behind nearly 100 attacks on Saudi Arabia while Rouhani and Zarif pretend to engage in diplomacy. Amid all the calls for de-escalation, Iran has now launched an unprecedented attack on the world’s energy supply. There is no evidence the attacks came from Yemen. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 14, 2019

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف رفض اتهامات بومبيو.

ظريف: وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، لجأ إلى سياسة الحد الأقصى من الخداع بعد فشله في ممارسة سياسة الحد الأقصى من الضغوط ضد بلادنا.

ظريف: الولايات المتحدة وزبائنها تورطوا في أوهام أن التفوق التسليحي يؤدي إلى الانتصار العسكري.

ظريف ذكر أن القبول بمقترح طهران، في أبريل/نيسان عام 2015 حول "الاتفاق النووي"، بهدف إنهاء الحرب، وإطلاق الحوار، كان يمكن أن ينهي الكارثة حسب تعبيره.

Having failed at "max pressure", @SecPompeo's turning to "max deceit" US & its clients are stuck in Yemen because of illusion that weapon superiority will lead to military victory. Blaming Iran won't end disaster. Accepting our April '15 proposal to end war & begin talks may. — Javad Zarif (@JZarif) September 15, 2019

استعداد للتعاون

المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، أعرب اليوم الإثنين، عن استعداد بلاده للتعاون مع الأمم المتحدة، لتحقيق السلام في اليمن، وعودة الاستقرار إليها، وفق ما نقل التلفزيون الإيراني الرسمي.

ربيعي: البلدان المؤثرة في المنطقة، أحق من غيرها في إيجاد حلول للنزاعات الإقليمية.

ربيعي: العقوبات المفروضة على إيران أثمرت في تقوية الأواصر مع بلدان الجوار، والتعاطي معها بشكل جاد.

ربيعي: زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني المرتقبة إلى نيويورك فرصة للتشاور الثنائي.

ربيعي: وقف العقوبات شرط ضروري لبدء الدبلوماسية والتفاوض مع واشنطن.

https://twitter.com/almasirah/status/1173500082693517313?ref_src=twsrc%5Etfw

خلفيات