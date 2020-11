الحوثيون يكشفون تفاصيل الهجوم على أرامكو السعودية

كشفت جماعة الحوثي، اليوم الإثنين، تفاصيل الهجوم الذي شنته السبت الماضي، على معملين للنفط تابعين لشركة "أرامكو" شرقي السعودية، وهددت بتكرار استهدافها في أي لحظة.

تحذير للشركات والأجانب

إيران: قبول الحوار كان بإمكانه إنهاء الكارثة

Tehran is behind nearly 100 attacks on Saudi Arabia while Rouhani and Zarif pretend to engage in diplomacy. Amid all the calls for de-escalation, Iran has now launched an unprecedented attack on the world’s energy supply. There is no evidence the attacks came from Yemen.

Having failed at "max pressure", @SecPompeo's turning to "max deceit"

US & its clients are stuck in Yemen because of illusion that weapon superiority will lead to military victory.

Blaming Iran won't end disaster. Accepting our April '15 proposal to end war & begin talks may.

— Javad Zarif (@JZarif) September 15, 2019