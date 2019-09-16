أكاديمي مصري ردا على السيسي: القصور لا تُبنى بتجويع الشعب

قال الأكاديمي والمفكر المصري د. نادر الفرجاني، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يواجه بكسر كبير في هيبته، وهيبة المؤسسة العسكرية التي يعتمد عليها بعد اتهامات المقاول محمد علي له.

وأضاف الفرجاني في تصريحات للمسائية على شاشة الجزيرة مباشر، أن الاتهامات موجهة إلى قيادات بعينها في الجيش وليس عموم القوات المسلحة.

أبرز تصريحات الفرجاني: