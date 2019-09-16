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سياسة|مصر

أكاديمي مصري ردا على السيسي: القصور لا تُبنى بتجويع الشعب

15/9/2019

قال الأكاديمي والمفكر المصري د. نادر الفرجاني، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يواجه بكسر كبير في هيبته، وهيبة المؤسسة العسكرية التي يعتمد عليها بعد اتهامات المقاول محمد علي له.

وأضاف الفرجاني في تصريحات للمسائية على شاشة الجزيرة مباشر، أن الاتهامات موجهة إلى قيادات بعينها في الجيش وليس عموم القوات المسلحة.

أبرز تصريحات الفرجاني:
  • جبهة محمد علي سجلت إصابة في مرمى الطرف الآخر لكنها إصابة غير قاتلة.
  • هي إصابة كمثل حجر كبير ألقي على واجهة زجاجية ضخمة أصيب بشرخ كبير يصعب التئامه.
  • هناك إعجاب شديد في أوساط شعبية مختلفة بما قام به محمد علي من فضح الفساد في مؤسسة الجيش، لكن هذا لا يصل إلى حد إشعال ثورة.
  • شخصية محمد علي فيها الكثير من البطل الشعبي "الفهلوي" وهو جريء  و"مستبيع" أو كما يقولون في مصر "ابن موت". لكن ما فعله لا يصل إلى مقومات ثورة شعبية حتى الآن على الأقل.
  • غير مستبعد أن تكون هناك جهة في مصر تقف وراء محمد علي، لكن لا توجد أدلة قاطعة على ذلك حتى الآن.
  • حول ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر الشباب السبت عن بناء القصور الرئاسية قال: كلام فيه نوع من "الجعجعة" وأي دولة لا تبني القصور بتجويع شعبها.
  • نحن نقابل بما يسميه الصينيون الموت بألف جرح، ربما تكون فيديوهات محمد علي بداية لكنها لن تؤدي إلى معركة حاسمة قريبًا وأراها بداية لنهاية بطيئة ومؤلمة. 
المصدر : الجزيرة مباشر
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