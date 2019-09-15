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سياسة|تونس

وفاة أرملة الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي

الرئيس التونسي الراحل باجي قايد السبسي وزوجته الشاذلية
الرئيس التونسي الراحل باجي قايد السبسي وزوجته الشاذلية
15/9/2019

توفيت شاذلية قائد السبسي أرملة الرئيس الباجي قائد السبسي، الأحد في يوم بدأ فيه التونسيون الاقتراع لاختيار رئيس للبلاد خلفًا لزوجها، في ثاني انتخابات منذ ثورة الياسمين 2011.

التفاصيل
  • كتب نجلها حافظ قائد السبسي على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك "انتقلت إلى جوار ربها المغفور لها بإذن الله والدتي السيدة شاذلية أرملة الرئيس الراحل محمد الباجي قائد السبسي".

  • ظهرت الشاذلية (83 عامًا) في استقبال رؤساء الدول الأجنبية والوفود التي حضرت مراسم دفن الباجي.
  • رئاسة الجمهورية نعت الراحلة وقدمت العزاء لعائلتها.     
  • الرئيس السبسي توفي في 25 يوليو/تموز الماضي عن عمر 92 عامًا، تزامنًا مع احتفال البلاد بعيد الجمهورية.
  • وفاته دفعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى تقديم موعد الاقتراع الرئاسي.    
  • الدستور التونسي ينص على أن تنظم الانتخابات الرئاسية في حال وفاة الرئيس خلال تسعين يومًا.
  • للسبسي ابنتان وابنان أحدهما حافظ قائد السبسي الذي تولى ادارة حزب "نداء تونس".
  • انطلقت اليوم الأحد في تونس مهد "الربيع العربي"، انتخابات مبكرة دُعي إليها أكثر من سبعة ملايين ناخب لاختيار رئيس، في استحقاق يشهد منافسة غير مسبوقة.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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