وفاة أرملة الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي

توفيت شاذلية قائد السبسي أرملة الرئيس الباجي قائد السبسي، الأحد في يوم بدأ فيه التونسيون الاقتراع لاختيار رئيس للبلاد خلفًا لزوجها، في ثاني انتخابات منذ ثورة الياسمين 2011.
التفاصيل
- كتب نجلها حافظ قائد السبسي على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك "انتقلت إلى جوار ربها المغفور لها بإذن الله والدتي السيدة شاذلية أرملة الرئيس الراحل محمد الباجي قائد السبسي".
- ظهرت الشاذلية (83 عامًا) في استقبال رؤساء الدول الأجنبية والوفود التي حضرت مراسم دفن الباجي.
- رئاسة الجمهورية نعت الراحلة وقدمت العزاء لعائلتها.
- الرئيس السبسي توفي في 25 يوليو/تموز الماضي عن عمر 92 عامًا، تزامنًا مع احتفال البلاد بعيد الجمهورية.
- وفاته دفعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى تقديم موعد الاقتراع الرئاسي.
- الدستور التونسي ينص على أن تنظم الانتخابات الرئاسية في حال وفاة الرئيس خلال تسعين يومًا.
- للسبسي ابنتان وابنان أحدهما حافظ قائد السبسي الذي تولى ادارة حزب "نداء تونس".
- انطلقت اليوم الأحد في تونس مهد "الربيع العربي"، انتخابات مبكرة دُعي إليها أكثر من سبعة ملايين ناخب لاختيار رئيس، في استحقاق يشهد منافسة غير مسبوقة.