وفاة أرملة الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي

توفيت شاذلية قائد السبسي أرملة الرئيس الباجي قائد السبسي، الأحد في يوم بدأ فيه التونسيون الاقتراع لاختيار رئيس للبلاد خلفًا لزوجها، في ثاني انتخابات منذ ثورة الياسمين 2011.

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كتب نجلها حافظ قائد السبسي على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك "انتقلت إلى جوار ربها المغفور لها بإذن الله والدتي السيدة شاذلية أرملة الرئيس الراحل محمد الباجي قائد السبسي".