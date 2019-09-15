واشنطن لا تستبعد اجتماعا بين ترمب وروحاني رغم الهجوم على السعودية

قال البيت الأبيض، الأحد، إنه لا يستبعد احتمال عقد اجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الإيراني حسن روحاني.
وذلك رغم اتهام واشنطن لطهران بالضلوع في هجوم بطائرات مسيرة على منشأتي نفط سعوديتين.
التفاصيل
- قالت مستشارة البيت الأبيض كيليان كونواي إن الهجوم الذي وقع، فجر السبت، "لا يساعد" فرص عقد اجتماع بين الزعيمين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر لكنها تركت الباب مفتوحا لإمكانية عقده.
- قالت لمحطة فوكس نيوز إن عقوبات إدارة ترمب وحملة ممارسة "الحد الأقصى من الضغط " على إيران بشأن برنامجها النووي والصاروخي ستستمر سواء اجتمع الزعيمان أو لا.
- أضافت "أنتم لا تساعدون قضيتكم جيدا" بمهاجمة السعودية والمناطق المدنية والبنية التحتية الحيوية التي تؤثر على أسواق الطاقة العالمية.
إيران تنفي
- نفت إيران اتهامات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأنها المسؤولة عن الهجوم. وأعلنت جماعة الحوثي اليمنية مسؤوليتها عن الهجوم الذي عطل أكثر من نصف إنتاج السعودية من النفط.
- قال بومبيو إن طهران وراء نحو 100 هجوم على السعودية في حين "يتظاهر زعماؤها بانخراطهم في الدبلوماسية".
واشنطن تنتهج سياسة الضغط
- انتهجت واشنطن، الحليف القوي للرياض، سياسة "الحد الأقصى من الضغط " لحمل طهران على التفاوض على اتفاق أوسع يفرض قيودا أكثر على برنامجها النووي ويحد من نشاطها في مجال الصواريخ الباليستية وينهي دعمها لقوى تعمل بالوكالة عنها في المنطقة.
- قال رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي الديمقراطي آدم شيف إنه لم يتم اطلاعه بعد على ما إذا كان هجوم السعودية ينسب مباشرة إلى إيران.
- قال في تصريح لمحطة "سي.بي.إس" "أعتقد أنه يمكن القول إن الحوثيين لا يملكون القدرات للقيام بهجوم مثل هذا دون مساعدة إيرانية".
- قال إنه يعتقد أنه يجب على الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بذل جهود دبلوماسية مع إيران لأنها "السبيل الوحيد للخروج من الموقف" الذي تطور منذ قرار ترمب بسحب بلاده من الاتفاق النووي العام الماضي.
- تبنى السناتور الجمهوري ليندسي غراهام حليف ترامب نهجا مختلفا، السبت الماضي، وقال غراهام إنه قد حان الوقت للولايات المتحدة "لبحث شن هجوم على مصافي النفط الإيرانية".