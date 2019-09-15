مصر: الأمن يعلن تصفية مواطنين وإصابة 4 من الشرطة شمالي سيناء

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الأحد، مقتل مجموعة ممن وصفتهم بالمسلحين (لم تحدد عددهم) وإصابة 4 من عناصر الشرطة خلال مداهمة أمنية شمالي سيناء.

بيان الداخلية المصرية

توافرت معلومات حول تواجد مجموعة من "العناصر الإرهابية" بمنطقة جلبانة بشمال سيناء يقومون بالإعداد والتخطيط لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه ارتكازات القوات المسلحة والشرطة بذات النطاق.

تم التعامل مع تلك المعلومات لتحديد أماكن تواجد هذه العناصر.

تم تحديد مكانهم داخل إحدى السيارات بالمنطقة حال استعدادهم لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية.

فور شعورهم بإحكام الحصار عليهم، قاموا بإطلاق النار بكثافة تجاه القوات فتم التعامل معهم، ما أسفر عن مقتلهم جميعا (لم يحدد البيان عددهم ولا تبعيتهم).

أصيب أحد الضباط المشاركين في المأمورية بطلق ناري وعدة شظايا بالساعد الأيمن.

المعلومات أشارت إلى تواجد أحد العناصر الإرهابية بذات النطاق حيث تمت محاصرته في مكان اختبائه وقام بالمبادرة بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات حال اقترابها منه ما أسفر عن مقتله وإصابة ضابطين وأحد الأفراد.

تم اتخاذ الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية وتتوالى نيابة أمن الدولة التحقيق.

اشتباكات مشكوك فيها