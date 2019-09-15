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بينهم طفلة.. عشرات الجرحى في مواجهات مع الاحتلال شرقي القدس

مواجهات العيزرية شرقي القدس أسفرت عن إصابة عشرات الفلسطينيين بينهم طفلة
مواجهات العيزرية شرقي القدس أسفرت عن إصابة عشرات الفلسطينيين بينهم طفلة
15/9/2019

أصيب 46 فلسطينيًا على الأقل، بينهم طفلة (6 سنوات)، خلال مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اندلعت مساء السبت، في بلدة العيزرية شرقي القدس المحتلة.

كما أقدم عشرات من المستوطنين، فجر اليوم الأحد، على إقامة بؤرة استيطانية جديدة على جبل المنطار في بادية القدس شرقي بلدة السواحرة الشرقية، فيما واصل الاحتلال شن حملات دهم وتفتيش واعتقالات بالضفة الغربية المحتلة.

مواجهات شرقي القدس
  • المواجهات اندلعت في منطقة "جسر القناطرة"، وامتدت إلى باقي انحاء البلدة وسط تمركز لقوات الاحتلال عند جامع العزير، وظلت تطلق القنابل الغازية والصوتية بكثافة تجاه المواطنين.
  • مصادر طبية عاملة في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أفادت بأن طفلة أصيبت بقنبلة غاز مباشرة بالرأس وتم نقلها بادئ الأمر إلى مركز طبي في أبو ديس قبل أن يتم تحويلها الى مستشفى هداسا لاستكمال العلاج.
  • المصادر أضافت أن 6 من أفراد عائلة واحدة أصيبوا بالغاز السام والمدمع بينما كانوا داخل سيارتهم، وجرى تقديم الإسعافات الأولية لهم.
  • بحسب الهلال الأحمر، أصيب نحو 40 مواطنًا آخرين بالغاز وجراء الاعتداء عليهم بالضرب، وإثر سقوطهم خلال عمليات المطاردة، وجرى تقديم الإسعافات الأولية لهم.
  • شهود عيان وصفوا اعتداء الاحتلال في بلدة العيزرية بـ "الوحشي". وتشن قوات الاحتلال حملات دهم باستمرار في بلدات القدس المحتلة يتخللها اعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

بؤرة استيطانية جديدة
  • مصادر محلية أفادت بأن عددًا من المستوطنين قاموا بوضع عدة بيوت متنقلة "كرفانات" وبراميل مياه وأشياء أخرى على جبل المنطار في بادية القدس، فجر اليوم.
  • قبل يومين وضع عدد من المستوطنين "كونتينر" في منطقة شرق السواحرة جنوب مستوطنة "كيدار"، وقد تصدى لهم أهالي البلدة والبدو في هذه المنطقة، ومنعوهم من إقامته ووضعه.
  • أمس السبت، شرع مستوطنون بتجريف أراض تقع خلف جدار الضم والتوسع في بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس، بهدف تعزيز الاستيطان وإقامة بؤر استيطانية في هذه المنطقة.
  • سلطات الاحتلال أعلنت في السابق عن مصادرة الأراضي في المنطقة بهدف إقامة حي استيطاني أطلق عليه اسم "كدمات زيون"، والذي سيضم 400 وحدة استيطانية.
  • منذ هذا الإعلان تحاول مجموعات المستوطنين السيطرة على هذه الأراضي للبدء بإقامة هذا الحي الاستيطاني، والذي يطل على الأقصى ومدينة القدس.

مداهمات واعتقالات بالضفة
  • تحت حماية قوات الاحتلال، هاجم مستوطنون في ساعات متأخرة من الليل، منازل المواطنين في حي الحريقة شرق مدينة الخليل ورشقوها بالحجارة والزجاجات.
  • سكان الحي ناشدوا المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية، بالتدخل والعمل لوقف إرهاب المستوطنين المدعومين من قبل سلطات الاحتلال، وتوفير الحماية لهم.
  • في رام الله، داهمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأحد، سكنين لطلبة جامعة بيرزيت خلال اقتحامها للبلدة.
  • شهود قالوا إن جنود الاحتلال فتشوا السكنين الواقعين على دوار التوتة، وصادروا ملصقات وطنية منهما، وقاموا باستجواب الطلبة حول أسرى الجامعة القابعين خلف القضبان.
  • جيش الاحتلال قال في بيان، إنه اعتقل شابين جرى تحويلهما للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بزعم المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات ومواقع فلسطينية
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