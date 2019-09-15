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سياسة

اليمن: وزيران ونائب رئيس البرلمان يدعون لإنهاء دور الإمارات في التحالف

وزير الداخلية أحمد الميسري (وسط) ووزير النقل صالح الجبواني (يسار)، إضافة إلى نائب رئيس البرلمان عبد العزيز جباري (يمين) دعوا إلى إنهاء دور الإمارات في التحالف
وزير الداخلية أحمد الميسري (وسط) ووزير النقل صالح الجبواني (يسار)، إضافة إلى نائب رئيس البرلمان عبد العزيز جباري (يمين) دعوا إلى إنهاء دور الإمارات في التحالف
15/9/2019

دعا وزيران ونائب بارز في اليمن، الأحد، إلى إنهاء دور الإمارات في التحالف العربي الذي تقوده السعودية.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن كل من وزير الداخلية أحمد الميسري ووزير النقل صالح الجبواني، إضافة إلى نائب رئيس مجلس النواب (البرلمان) عبد العزيز جباري.

إنهاء مشاركة الإمارات في تحالف دعم الشرعية
  • أكد البيان ضرورة إنهاء مشاركة الإمارات في تحالف دعم الشرعية (التحالف العربي)، كونها "انحرفت عن الأهداف التي دعا التحالف من أجلها إلى إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة مؤسسات الدولة بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي".
  • اتهم البيان الإمارات بدعم انقلاب المجلس الانتقالي الجنوبي على السلطات الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي البلاد، وأنها تبنت ودعمت مشاريع تمزيق اليمن.
  • أدان البيان ما وصفها بـ "جريمة الاعتداء" على الجيش الوطني اليمني من قبل الطيران الإماراتي، مطالبا الحكومة بالقيام بمقاضاة الإمارات في المحاكم الدولية وفتح ملفات الجرائم المرتكبة بحق الشعب في المحافظات الجنوبية خلال الأربع سنوات الماضية.
  • دعا البيان المجلس الانتقالي الجنوبي والحوثيين إلى تحكيم العقل والانصياع لدعوات السلام حقنا للدماء.

وقبل نحو أسبوعين، سيطر انفصاليو الانتقالي الجنوبي على محافظتي عدن وأبين (جنوب)، بدعم من طيران إماراتي استهدف مواقع للجيش اليمني؛ ما أسفر عن سقوط نحو 300 بين قتيل وجريح، حسب بيان لوزارة الدفاع اليمنية.

وأقرت الإمارات، عقب ذلك، بشن تلك الغارات، لكنها بررت ذلك بأنها استهدفت "مجموعات إرهابية مسلحة" ردًا على مهاجمتها قوات التحالف في مطار عدن، وهي التبريرات التي رفضتها الحكومة اليمنية ووصفتها بـ "الزائفة".

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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