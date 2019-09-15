الكويت تشدد إجراءات الأمن وتحقق في تقارير عن رصد طائرة مسيرة

أعلنت السلطات الكويتية تشديد الإجراءات الأمنية حول المواقع الحيوية في البلاد، غداة رصد تحليق طائرة مسيرة في مناطق على الجانب الساحلي من مدينة الكويت.

وعلى صعيد آخر فقد اوضح الصالح أن القيادات الأمنية قد باشرت اجراء التحقيقات اللازمة بشأن ما تم رصده من تحليق طائرة مسيرة في مناطق على الجانب الساحلي من مدينة الكويت ، وما تم اتخاذه من اجراءات والسبل الكفيلة للتصدي لها

— مجلس الوزراء الكويتي (@KuwaitiCM) September 15, 2019