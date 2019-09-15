العراق ينفي استخدام أراضيه لشن هجمات على أرامكو في السعودية

نفى العراق تقارير إخبارية عن استخدام أراضيه لشن هجمات على معملين لتكرير البترول لشركة أرامكو شرقي السعودية، والذي تبته جماعة الحوثي التي يقاتلها التحالف السعودي الإماراتي في اليمن.

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بيان لرئاسة الوزراء العراقية اليوم الأحد: ينفي العراق ما تداولته بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي عن استخدام أراضيه لمهاجمة منشآت نفطية سعودية بالطائرات المسيرة.

البيان: يؤكد العراق التزامه الدستوري بمنع استخدام أراضيه للعدوان على جواره وأشقائه وأصدقائه.

البيان: الحكومة العراقية ستتعامل بحزم ضد كل من يحاول انتهاك الدستور.

البيان: شكلت لجنة من الأطراف العراقية ذات العلاقة لمتابعة المعلومات والمستجدات.

البيان: يدعو العراق جميع الأطراف إلى التوقف عن الهجمات المتبادلة، والتسبب بوقوع خسائر عظيمة في الأرواح والمنشآت.

البيان: تؤكد الحكومة العراقية بأنها تتابع باهتمام بالغ هذه التطورات، وتتضامن مع أشقائها وتعرب عن قلقها من أن التصعيد والحلول العسكرية تعقد الأوضاع الإنسانية والسياسية، وتهدد أمننا المشترك والأمن الإقليمي والدولي.

البيان: يجدد العراق دعوته إلى التوجه لحل سلمي في اليمن، وحماية أرواح المدنيين، وحفظ أمن البلدان الشقيقة.

البيان: يدعو العراق دول العالم، ولاسيما دول المنطقة، إلى تحمل مسؤوليتها الإنسانية والأخلاقية والاضطلاع بمبادرات تضع حدًا لهذه الحرب التي لا رابح فيها، والتي لا تسفر سوى عن خسائر بشرية عظيمة، وتدمير البنى التحتية، والحيوية.

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