الانتخابات الرئاسية التونسية: إغلاق مراكز الاقتراع وبدء الفرز

أغلقت مراكز الاقتراع في تونس أبوابها في الساعة السادسة مساء بعد انتهاء الاقتراع في الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، وبدء عمليات الفرز.

وبلغت نسب التصويت 35%، وقد ترتفع إلى 45%.

نسبة الإقبال ضعيفة

رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات نبيل بفون كان قد دعا الناخبين في وقت سابق إلى التوجه لمراكز الاقتراع، حين سجل الإقبال نسبا ضعيفة جدا، لم تتجاوز 27.8% بحلول الثالثة مساء.

نقلت الأناضول عن مصادر قولهم إن مؤشرات التصويت الأولية أظهرت تقدم كل من مرشح حزب "قلب تونس" نبيل القروي الموقوف بسبب تهم فساد مالي، والمرشح المستقل قيس سعيد، ومرشح حركة النهضة عبد الفتاح مورو، ووزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي.

خصصت هيئة الانتخابات 4564 مركز اقتراع، تضم 13 ألف مكتب تصويت داخل البلاد، في حين فتح 304 مراكز اقتراع في الخارج، تضم 384 مكتب تصويت في 46 دولة.

يبلغ عدد الناخبين المسجلين بالخارج 384 ألف ناخب وناخبة، في حين تجاوز عدد نظرائهم بالداخل سبعة ملايين.

بعد إعلان مرشحين اثنين الانسحاب من السباق الرئاسي لصالح أحد المرشحين، بات يتنافس فعليا في انتخابات الأحد 24 مرشحا في الدور الأول للاقتراع، للفوز بأعلى منصب بالبلاد.

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