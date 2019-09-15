البث الحي
سياسة

الانتخابات الرئاسية التونسية: إغلاق مراكز الاقتراع وبدء الفرز

انتهاء الاقتراع في الانتخابات الرئاسية التونسية السابقة لأوانها، وبدء عمليات الفرز
انتهاء الاقتراع في الانتخابات الرئاسية التونسية السابقة لأوانها، وبدء عمليات الفرز
15/9/2019

أغلقت مراكز الاقتراع في تونس أبوابها في الساعة السادسة مساء بعد انتهاء الاقتراع في الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، وبدء عمليات الفرز.

وبلغت نسب التصويت 35%، وقد ترتفع إلى 45%.

نسبة الإقبال ضعيفة
  • رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات نبيل بفون كان قد دعا الناخبين في وقت سابق إلى التوجه لمراكز الاقتراع، حين سجل الإقبال نسبا ضعيفة جدا، لم تتجاوز 27.8% بحلول الثالثة مساء.
  • نقلت الأناضول عن مصادر قولهم إن مؤشرات التصويت الأولية أظهرت تقدم كل من مرشح حزب "قلب تونس" نبيل القروي الموقوف بسبب تهم فساد مالي، والمرشح المستقل قيس سعيد، ومرشح حركة النهضة عبد الفتاح مورو، ووزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي.
  • خصصت هيئة الانتخابات 4564 مركز اقتراع، تضم 13 ألف مكتب تصويت داخل البلاد، في حين فتح 304 مراكز اقتراع في الخارج، تضم 384 مكتب تصويت في 46 دولة.
  • يبلغ عدد الناخبين المسجلين بالخارج 384 ألف ناخب وناخبة، في حين تجاوز عدد نظرائهم بالداخل سبعة ملايين.
  • بعد إعلان مرشحين اثنين الانسحاب من السباق الرئاسي لصالح أحد المرشحين، بات يتنافس فعليا في انتخابات الأحد 24 مرشحا في الدور الأول للاقتراع، للفوز بأعلى منصب بالبلاد.
خلفيات
  • جرى تقديم موعد الانتخابات بعد وفاة الرئيس السبسي آخر يوليو/تموز الماضي.
  • لرئيس تونس سيطرة مباشرة على السياسة الخارجية وسياسة الدفاع، في حين يتولى رئيس الوزراء -الذي يختاره البرلمان- معظم الملفات الأخرى. وبسبب هذا الدور المحدود، أكد العديد من المرشحين سياساتهم الخاصة بالأمن.
  • قالت مراسلة الجزيرة بتونس آمال وناس إن السلطات المشرفة على الانتخابات اتخذت إجراءات استثنائية نظرا لتزامن يوم الاقتراع مع اليوم الثاني للحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية، وذلك لمنع التداخل بين الحملتين، وللحيلولة دون استغلال حملات المرشحين للانتخابات التشريعية للدعاية للمرشحين لانتخابات الرئاسة.
المصدر : الجزيرة
المزيد من سياسة

الفنان المصري محمد رمضان يحتضن مطرب إسرائيلي في دبي (صور)

محمد رمضان (وسط) مع المطرب الإسرائيلي عومير آدام (يسار)

آخر تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم

حتى مساء السبت، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم أكثر من 58 مليون (رويترز)

إلهان عمر تطالب بايدن بالتراجع عن صفقات بيع الأسلحة "لمنتهكي حقوق الإنسان"

عضو الكونغرس الأمريكي إلهان عمر( مواقع التواصل)

باكستان.. مئات الآلاف يشيعون زعيم جماعة قادت مظاهرات ضد فرنسا

أعداد كبيرة في تشييع جثمان خادم حسين رضوي (روتيرز)
الأكثر قراءة

اتصال هاتفي بين الملك سلمان وأردوغان.. هذا ما اتفقا عليه

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز (الأناضول)

محمد بن زايد لأوباما: إذا حكم الإخوان مصر سيسقط 8 قادة عرب

الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما (يمين) وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يسار) (موافع التواصل)

جنرال أرميني ينتقد روسيا ويكشف سبب عدم استخدام طائرات سوخوي ضد أذربيجان

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)

"تعرضوا للضرب وأجبِروا على تحويل أموالهم".. تفاصيل جديدة بشأن اعتقال الأمراء السعوديين

المدخل الرئيسي لفندق ريتز كارلتون في الرياض (غيتي)