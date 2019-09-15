استمرار أزمة إضراب معلمي الأردن ولا مؤشرات لانفراجة قريبة

تتخذ أزمة معلمي الأردن منحى تصعيديا، لا سيما بعد عدم تلبية رئيس الوزراء عمر الرزاز دعوة للقاء حواري مع نقابة المعلمين، وهو ما دفع بالأخيرة لرفض لقاء فريق حكومي، الأحد.

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