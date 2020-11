أمريكا تتهم إيران بالضلوع في هجوم أرامكو.. وطهران تنفي

اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إيران السبت بمهاجمة معملين لتكرير النفط تابعين لشركة أرامكو شرقي السعودية، مستبعدًا انطلاق الهجمات من اليمن، فيما نفت طهران تلك الاتهامات.

اتهامات بومبيو

We call on all nations to publicly and unequivocally condemn Iran’s attacks. The United States will work with our partners and allies to ensure that energy markets remain well supplied and Iran is held accountable for its aggression

آراء متباينة

Iran will not stop their misbehavior until the consequences become more real, like attacking their refineries, which will break the regime’s back.

This is such irresponsible simplification and it’s how we get into dumb wars of choice

The Saudis and Houthis are at war. The Saudis attack the Houthis and the Houthis attack back. Iran is backing the Houthis and has been a bad actor, but it’s just not as simple as Houthis=Iran. https://t.co/BFiO1AQe2B

— Chris Murphy (@ChrisMurphyCT) September 14, 2019