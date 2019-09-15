أمريكا تتهم إيران بالضلوع في هجوم أرامكو.. وطهران تنفي

اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إيران السبت بمهاجمة معملين لتكرير النفط تابعين لشركة أرامكو شرقي السعودية، مستبعدًا انطلاق الهجمات من اليمن، فيما نفت طهران تلك الاتهامات.

اتهامات بومبيو

بومبيو كتب على تويتر أنه لا أدلة على أن الهجوم جاء من اليمن.

بومبيو: طهران وراء نحو 100 هجوم تعرضت لها السعودية في حين يتظاهر الرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير خارجيته محمد جواد ظريف.

بومبيو: وسط كل تلك الدعوات لوقف التصعيد تشن إيران الآن هجومًا غير مسبوق على إمدادات الطاقة العالمية.

بومبيو: ندعو جميع الدول إلى الإدانة العلنية والقاطعة لهجمات إيران.

بومبيو: إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ستعمل مع حلفائها للتأكد من محاسبة إيران على عدوانها.

وزارة الخارجية الأمريكية امتنعت عن تقديم أي دليل يدعم قول بومبيو.

البيت الأبيض قال السبت إن الولايات المتحدة ملتزمة بالحفاظ على وفرة المعروض بأسواق النفط.

We call on all nations to publicly and unequivocally condemn Iran’s attacks. The United States will work with our partners and allies to ensure that energy markets remain well supplied and Iran is held accountable for its aggression — Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 14, 2019

آراء متباينة

تغريدات بومبيو أشارت إلى موقف أكثر تشددًا في واشنطن تجاه طهران، بعد مؤشرات على تحسن محتمل في العلاقات بين البلدين في أعقاب تصعيد على مدى شهور.

السناتور الجمهوري لينزي غراهام، وهو حليف وثيق لترمب وعضو في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، قال إن هجمات السبت تظهر أن إيران غير مهتمة بالسلام وتسعى بدلًا من ذلك إلى امتلاك أسلحة نووية وإلى الهيمنة الإقليمية.

غراهام على تويتر: حان الوقت الآن أن تضع الولايات المتحدة على الطاولة مهاجمة مصافي النفط الإيرانية إذا واصلوا استفزازاتهم أو زادوا من تخصيب اليورانيوم.

Iran will not stop their misbehavior until the consequences become more real, like attacking their refineries, which will break the regime’s back. — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) September 14, 2019

شكك آخرون في مزاعم بومبيو. وقال السناتور الديمقراطي كريس مورفي: هذا تبسيط غير مسؤول ويشرح كيف نخوض حروبًا غبية.

مورفي: إيران تدعم الحوثيين وتلعب دورا سيئا لكن الأمر ليس ببساطة أن الحوثيين هم إيران.

سوزان مالوني، خبيرة شؤون الشرق الأوسط في معهد بروكنغز في واشنطن، قالت إن حلفاء واشنطن سيرغبون في رؤية أدلة دامغة على تورط إيران.

مالوني: من المعقول أن الإيرانيين لديهم علاقة بهذا الأمر.

مالوني: علينا أن ننتظر ونرى كيف ستجمع الإدارة الأدلة.

This is such irresponsible simplification and it’s how we get into dumb wars of choice The Saudis and Houthis are at war. The Saudis attack the Houthis and the Houthis attack back. Iran is backing the Houthis and has been a bad actor, but it’s just not as simple as Houthis=Iran. https://t.co/BFiO1AQe2B — Chris Murphy (@ChrisMurphyCT) September 14, 2019

إيران ترفض اتهام واشنطن

رفضت إيران، الأحد، اتهامات واشنطن لها بالوقوف وراء الهجمات. وعلّق وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عبر تويتر: أمريكا وحلفاؤها عالقون في اليمن بسبب وهم أن التفوق في التسلح سيقود إلى نصر عسكري.

ظريف: إلقاء اللوم على إيران لن ينهي الكارثة.

ظريف: بعد فشل وزير الخارجية بومبيو في ممارسة أكبر ضغط ممكن يلجأ الآن إلى أكبر خداع ممكن.

Having failed at "max pressure", @SecPompeo's turning to "max deceit" US & its clients are stuck in Yemen because of illusion that weapon superiority will lead to military victory. Blaming Iran won't end disaster. Accepting our April '15 proposal to end war & begin talks may. — Javad Zarif (@JZarif) September 15, 2019

المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي: هذه الاتهامات ووجهات النظر الأمريكية الباطلة وغير اللائقة تأتي في سياق دبلوماسي غير مفهوم ولا معنى له.

موسوي: الهدف من الاتهامات تبرير أي خطوات ضد إيران.

موسوي: تصريحات من هذا النوع أشبه بالتخطيط من قبل منظمات المخابرات السرية لتدمير صورة بلد ما من أجل تمهيد الطريق لإجراءات في المستقبل.

موسوي: الأمريكيون اتبعوا سياسة "الضغوط القصوى" وعلى ما يبدو تحولوا بسبب إخفاقاتهم إلى اعتماد أقصى قدر من الأكاذيب.

الحرس الثوري يهدد

قائد قوات الجو-فضاء التابعة للحرس الثوري الإيراني العميد أمير علي حاجي زادة: جميع القواعد الأمريكية وسفنها البحرية المستقرة على بعد ألفي كيلومتر هي في مرمى صواريخنا.

زادة: لا نحن ولا الأمريكيون ننوي القيام بأي حرب.

زادة: بالطبع بعض القوات التي تتواجه في الميدان يمكن أن تقوم بشيء ما، إذًا يمكن أن تندلع حرب.

زادة: نعد أنفسنا دائمًا لحرب شاملة.

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