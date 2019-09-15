"أرض الصومال" تعلن تحويل مطار بربرة العسكري الإماراتي إلى مدني

أعلن رئيس حكومة "جمهورية أرض الصومال" (صوماليلاند) الانفصالية، موسى بيهي عبدي، تحويل مطار بربرة العسكري، الذي تديره الإمارات، إلى مطار مدني.

وأعلن إقليم "أرض الصومال"، الواقع في منطقة القرن الإفريقي، عام 1991، استقلاله عن باقي الصومال، لكنه لم يحظ بأي اعتراف دولي حتى الآن.

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خلال زيارته مدينة بربرة شمالي الإقليم، قال رئيس حكومة "أرض الصومال": اعتبارًا من اليوم سيتم تحويل المطار العسكري، الذي كانت تديره الإمارات، إلى مطار مدني كبير.

أضاف أن المطار سيصبح على مساحة نحو 5 كيلومترات مربع، وسيتم تجهيزه لاستقبال طائرات من الطراز الكبير.

تابع أنه خلال الأسبوع الجاري ستأتي الشركات المعنية لبناء المطار وتجهيزه على طراز يضاهي المطارات العالم.

لم يفصح رئيس حكومة الإقليم عن دوافع تحويل المطار العسكري إلى مدني، وما إذا كانت الاتفاقية مع الإمارات ما تزال سارية المفعول أم لا.

لم يتسن على الفور الحصول على تعقيب رسمي من السلطات الإماراتية.

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