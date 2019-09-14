وفد من طالبان في روسيا بعد انهيار المحادثات مع أمريكا

قال مسؤولون في حركة طالبان إن الحركة أرسلت وفدا إلى روسيا لبحث إمكانات انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان بعد انهيار المحادثات مع الولايات المتحدة هذا الشهر.

جاء ذلك بعد أيام من إلغاء الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اجتماعا كان من المزمع عقده مع قادة في طالبان بمنتجع الرئاسة في كامب ديفيد.

التفاصيل:

قال مسؤول كبير في طالبان في تصريحات لرويترز"الغرض من هذه الزيارات هو إطلاع زعماء هذه الدول على محادثات السلام وقرار الرئيس ترمب إلغاء عملية السلام في توقيت حل فيه الجانبان كل المسائل العالقة وكانا على وشك توقيع اتفاق للسلام".

مسؤول طالبان، الذي طلب عدم نشر اسمه، قال إن الهدف من الزيارات ليس محاولة إحياء المفاوضات مع الولايات المتحدة بل تقييم الدعم الإقليمي لمسألة إرغامها على الرحيل من أفغانستان.

مواصلة الحوار

وزارة الخارجية الروسية أعلنت السبت أن وفداً من حركة طالبان أجرى محادثات مع مسؤولين روس في موسكو.

وكالة "ريا نوفوستي" نقلت عن متحدث باسم الوزارة قوله إن "ممثل الرئيس الروسي الخاص لأفغانستان زمير كابولوف استضاف وفداً من طالبان في موسكو"، دون الكشف عن التاريخ الذي تمت فيه المحادثات.

المتحدث قال إن "الجانب الروسي شدد على ضرورة إعادة إطلاق المفاوضات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان".

المتحدث أضاف أن مندوبي "طالبان أكدوا من جهتهم رغبتهم في مواصلة الحوار مع واشنطن".

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