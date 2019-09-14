هجمات الحوثيين على أرامكو توقف نصف إنتاج النفط السعودي

نقلت وكالة "رويترز" عن ثلاثة مصادر قولها إن الإنتاج النفطي السعودي وصادرات المملكة تعطلت بعد هجمات بالطائرات المسيرة على منشأتين لشركة أرامكو.

توقف نصف الإنتاج

ذكرت المصادر أن الهجوم أثـر على إنتاج 5 ملايين برميل يومياً من النفط.

أشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" ووكالة "بلومبرغ" إلى أن السعودية أوقفت نحو نصف إنتاجها من النفط بعد الهجمات.

أضافت "بلومبرغ" أن شركة أرامكو تتوقع استئناف معظم إنتاج النفط خلال أيام.

وقال بوب مكنالي رئيس مجموعة رابيدان للطاقة، وعمل في مجلس الأمن القومي الأمريكي خلال حرب الخليج في 2003 إن "تنفيذ هجوم ناجح على بقيق بمثابة نوبة قلبية حادة لسوق النفط والاقتصاد العالمي".

التحقيقات جارية لمعرفة المسؤولين عن هجوم "أرامكو"

التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، أعلن، السبت، أن التحقيقات لا زالت جارية لتحديد الجهات المسؤولة عن هجوم "إرهابي" استهدف منشأتين لشركة "أرامكو"، شرقي المملكة.

قال المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي، في بيان، إن "قيادة التحالف تؤكد أن التحقيقات لا زالت جارية لمعرفة وتحديد الجهات المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذه الأعمال الإرهابية".

أفاد بوجود "تحقيقات أولية مشتركة مع جهات ذات علاقة (لم يحددها) ومبنية على دلائل ومؤشرات عملياتية وأدلة مادية بموقعي الهجوم الإرهابي".

بينما تبنت جماعة الحوثيين الهجومين، حمل وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إيران مسؤوليتهما، مشككًا في أن يكون مصدرهما اليمن.

قال عبر تويتر إن "طهران وقفت وراء نحو 100 هجوم على السعودية، بينما يتظاهر الرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير خارجيته محمد جواد ظريف بالتزام المسار الدبلوماسي".

أضاف بومبيو: "في خضم كل الدعوات لوقف التصعيد، شنت إيران الآن هجومًا غير مسبوق على إمدادات الطاقة في العالم، ولا دليل على أن الهجمات جاءت من الأراضي اليمنية".

وعادة ما تنفي طهران شن مثل تلك الهجمات أو تهديد حرية الملاحة في ممرات المنطقة.

ومنذ 2015، ينفذ التحالف السعودي الإماراتي عمليات عسكرية في اليمن؛ دعمًا للقوات الموالية للحكومة، في مواجهة قوات الحوثيين، والمسيطرة على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.

وشن الحوثيون، منذ 15 مايو/ آيار الماضي، هجمات بطائرات مسيرة، استهدفت منشآت نفطية في السعودية.

استعداد أمريكي لدعم أمن السعودية

وكالة الأنباء السعودية ذكرت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أبلغ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال اتصال هاتفي "استعداد بلاده للتعاون مع السعودية في كل ما يدعم أمنها واستقرارها".

أضافت الوكالة أن ترمب "شدد على التأثير السلبي للهجمات على الاقتصادين الأمريكي والعالمي".

نقلت الوكالة عن ولي العهد تأكيده أن السعودية "لديها الإرادة والقدرة على مواجهة هذا العدوان الإرهابي والتعامل معه".

قصف الحوثيين لأرامكو

وزارة الداخلية السعودية أعلنت، السبت، تعرض منشأتين تابعتين لشركة أرامكو النفطية بمحافظتي "بقيق" وهجرة خريص شرقي البلاد لهجوم بطائرات مسيرة، إحداهما تعد أكبر معمل لتكرير النفط في العالم.

لم تعلن السلطات عن سقوط ضحايا في الهجوم. وقال شاهد من "رويترز" في موقع قريب إن 15 سيارة إسعاف على الأقل شوهدت في المنطقة مشيرا إلى وجود أمني مكثف حول بقيق.

في المقابل، قالت جماعة الحوثي إنها قصفت بعشر طائرات مسيرة مصفاتي نفط بقيق وخريص، في أقصى شرقي السعودية، في عملية أُطلق عليها اسم توازن الردع الثانية.

قال الناطق العسكري للحوثيين، يحيى سريع، إنّ الهجوم على مصفاتي شركة آرامكو بمنطقتي بقيق وخريص بالطائرات المسيرة، فجر اليوم، أصاب أهدافه بشكل مباشر ودقيق، مشيرا إلى أن العملية شاركت فيها 10 طائرات مسيرة.

أضاف سريع أن عملية اليوم هي أكبر عملية ينفذها الحوثيون في داخل السعودية، وجاءت ثمرة جهد استخباراتي شارك فيه أشخاص داخل السعودية، كما قال.

توعد سريع بمزيد من الهجمات مؤكدا أن بنك الأهداف يتسع وألا حل أمام السعودية إلا بإنهاء الحرب وفك الحصار.

عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي محمد البخيتي قال إن جماعة الحوثي ستتوقف عن مهاجمة السعودية في حال أوقفت الرياض حصارها وضرباتها على اليمن، مهدداً بالزحف إلى العمق السعودي وصولاً إلى العاصمة الرياض.

أضاف البخيتي أن هناك تغيرا ملموسا في موقف الإمارات، لكنه وصفه بغير المرضي.

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