منظمة التعاون الإسلامي تجتمع لبحث خطط نتنياهو ضم غور الأردن

قالت وزارة الخارجية التركية إن منظمة التعاون الإسلامي ستعقد اجتماعا استثنائيا، غدا الأحد، لمناقشة إعلان إسرائيل عزمها ضم مناطق في الضفة الغربية المحتلة.

وأضافت الخارجية التركية في بيان أن منظمة التعاون الإسلامي ستعقد اجتماعا في جدة لمناقشة "تصريحات نتنياهو بشأن عزمه ضم غور الأردن والمستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية لإسرائيل".

تصريحات نتنياهو "عنصرية"

اتحاد مجالس (برلمانات) الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، أدان في بيان له، الثلاثاء، تصريحات ونوايا نتنياهو، واصفا إياها بـ "العنصرية وإصرارا على الاجهاز التام على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تحقيق الاستقلال وإقامة دولته الوطنية بعاصمتها القدس".

الاتحاد دعا الأمم المتحدة والمجموعة الدولية، إلى "تحمل مسؤولياتها في الوقف الفوري لممارسات الاحتلال، خصوصا القرار بضم القدس وتوسيع دائرة الاستيطان وضم الجولان السوري المحتل".

طالب أيضا بوقف كافة أنواع العدوان والحصار المتواصل على الشعب الفلسطيني في غزة، واستمرار اعتقال الأسرى الفلسطينيين بينهم عدد من قادة فلسطين السياسيين والميدانيين، فضلا عن عدد من البرلمانيين المنتخبين انتخابا شرعيّا يمثـل إرادة شعبية حقيقية.

قال إن "هذه التصريحات وسياسة الاحتلال بلغت من الاستفزاز والاستخفاف بأبسط قواعد القانون الدولي والشرعية الدولية واحتقارها ما يستدعي تحركا دوليا واسعا".

دعا الاتحاد البرلمانات الوطنية، إلى العمل لدى الحكومات المعنية من أجل الضغط على حكومة الاحتلال قصد انصياعها لقرارات الشرعية الدولية.

دعا البرلماناتِ الوطنيةَ أن تعمل على إدراج بند بشأن هذه القضية في مؤتمرات واجتماعات هيئات المنظمات البرلمانية متعددة الأطراف، خصوصاً الاتحاد البرلماني الدولي، واتخاذ ما يلزم من قرارات جادة وإجراءات ملموسة لإدانة وفضح سياسة الاحتلال الإسرائيلي وممارساته العنصرية في حق الشعب الفلسطيني.

وعبرت دول في الشرق الأوسط وقوى أوربية كبرى عن قلقها من الخطة التي قال نتنياهو إنه سينفذها إذا فاز في انتخابات تجرى هذا الأسبوع وتحتدم المنافسة فيها.

ودان وزراء الخارجية العرب الخطة ووصفوها بأنها اعتداء يقوض أي فرص للتوصل إلى تسوية سلمية مع الفلسطينيين.

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