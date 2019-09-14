محمد علي: السيسي تجاهل الرد على أسئلتي واختار تخويف المصريين

استكمل رجل الأعمال المصري محمد علي رده على تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التي أطلقها خلال مؤتمر الشباب، السبت.
أبرز ما جاء في الفيديو
- السيسي "الضلالي" أحضر مجموعة صغيرة وقال إن هؤلاء يمثلون شباب مصر، لكنه لا يجرؤ على استضافة شباب حقيقيين من الشارع المصري في مؤتمراته.
- السيسي ونظامه يهاجمون مواقع التواصل الاجتماعي ويعتبرونها خطرا على الشباب ويتحدثون عن أضرارها ورغم ذلك يلجأ لتلك المواقع كثيرا لتسويق نفسه ومشروعاته، وكذلك يفعل المسؤولون والضباط.
- إذا كانت مواقع التواصل خطرا فلماذا لم تمنعها دول العالم؟
- الدول التي يحكمها ديكتاتوريون هي من ترى في مواقع التواصل خطرا وتخاف منها.
- لا أستطيع رفع قضية على السيسي داخل مصر وإلا كنت سأتعرض للحبس، ولا أستطيع التوجه إلى وسائل الإعلام لأن النظام يتحكم فيها وفي الإعلاميين الذين يعملون فيها. أما مواقع التواصل فلا يستطيع السيسي التحكم فيها.
- لا توجد حماية كافية للضباط والجنود في سيناء رغم وجود كاميرات مراقبة عديدة في أماكن أخرى.
- المجندون في الجيش المصري يعملون خدما من دون مقابل عند الضباط أثناء فترة تجنيدهم، ويقتصر عملهم على تلميع حذاء الضابط وتحضير مشروباته وإحضار طلبات المنزل.
- جلسات مؤتمر الشباب تقول كلاما معقدا لا تفهمه غالبية الشعب المصري.
- كان يجب على السيسي الرد على كلامي الذي كشفت فيه عن بناء قصور واستراحات ويذكر أسباب إقامة تلك القصور.
- لماذا يركز السيسي على الدول التي فيها مشاكل لتخويف المصريين ولا يتحدث عن الدول المتقدمة؟ هل فرض على المصريين أن يبقوا مع السيسي أو يتحولوا إلى مصير دول مثل سوريا والعراق؟
- مواقع التواصل تضايق الحكومات الظالمة فقط.
- النظام يريد من المصريين استخدام مواقع التواصل لصالحه فقط.