قبل الانتخابات الإسرائيلية: ترمب يبحث مع نتنياهو اتفاقية للدفاع المشترك

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، السبت، إنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووافق على العمل على معاهدة دفاعية أمريكية إسرائيلية بعد انتهاء الانتخابات الإسرائيلية.

I had a call today with Prime Minister Netanyahu to discuss the possibility of moving forward with a Mutual Defense Treaty, between the United States and Israel, that would further anchor the tremendous alliance….

Thank you my dear friend President @realDonaldTrump. The Jewish State has never had a greater friend in the White House. I look forward to our meeting at the UN to advance a historic Defense Treaty between the United States and Israel.

— Benjamin Netanyahu (@netanyahu) September 14, 2019