قبل الانتخابات الإسرائيلية: ترمب يبحث مع نتنياهو اتفاقية للدفاع المشترك

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، السبت، إنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووافق على العمل على معاهدة دفاعية أمريكية إسرائيلية بعد انتهاء الانتخابات الإسرائيلية.

ما أهمية تصريحات ترمب؟

من خلال هذه التصريحات، تدخل ترمب مباشرة في الانتخابات الإسرائيلية وانحاز إلى جانب نتنياهو.

سعى نتنياهو منذ فترة طويلة إلى لفتة من ترمب من شأنها أن تساعده في الفوز بحملته الانتخابية.

كانت تصريحات ترمب بالضبط هو نوع الدعم الذي كان نتنياهو يبحث عنه لدعم فرصه في الانتخابات.

صديق عظيم

غرد ترمب على تويتر "أجريت اتصالا هاتفيا مع نتنياهو لمناقشة إمكانية المضي قدما في معاهدة الدفاع المشترك بين الولايات المتحدة وإسرائيل والتي من شأنها أن ترسخ التحالف الهائل".

أضاف"أتطلع إلى مواصلة تلك المناقشات بعد الانتخابات الإسرائيلية عندما نلتقي في الأمم المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر".

I had a call today with Prime Minister Netanyahu to discuss the possibility of moving forward with a Mutual Defense Treaty, between the United States and Israel, that would further anchor the tremendous alliance…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 14, 2019

أصدر نتنياهو بيانًا، امتدح فيه ترمب ردًا على تغريداته. وكتب "شكرًا لك يا صديقي العزيز الرئيس ترمب، لم يكن لدى الدولة اليهودية صديق أعظم منك في البيت الأبيض".

أضاف "أتطلع بفارغ الصبر إلى اجتماعنا في الأمم المتحدة للمضي قدما في معاهدة الدفاع التاريخية بين الولايات المتحدة وإسرائيل".

Thank you my dear friend President @realDonaldTrump. The Jewish State has never had a greater friend in the White House. I look forward to our meeting at the UN to advance a historic Defense Treaty between the United States and Israel. — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) September 14, 2019

بدا أن توقيت تغريدة ترمب قبل أيام من إجراء الانتخابات الإسرائيلية يهدف إلى دعم جهود نتنياهو للبقاء في السلطة من خلال إظهار علاقتهما القوية.

تظهر استطلاعات الرأي أن السباق الانتخابي سيكون متقاربا بعد 5 أشهر من انتخابات لم تسفر عن نتيجة حاسمة أعلن نتنياهو نفسه فائزا فيها لكنه أخفق في تشكيل ائتلاف حاكم.

تعزيز فرص نتنياهو