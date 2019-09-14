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سياسة|السعودية

فيديو مفزع: إطلاق نار ووضع مسدس في فم رضيع بالسعودية

المشهد بدا غريبا وصادما إلى حد كبير وأثار موجة غضب على مواقع التواصل في المملكة
المشهد بدا غريبا وصادما إلى حد كبير وأثار موجة غضب على مواقع التواصل في المملكة
14/9/2019

نشر مغردون سعوديون فيديو لشخص يحمل طفلا رضيعا ويطلق النار في الهواء من مسدس في يده الأخرى، وهو ما أثار ذعر الطفل الرضيع وأدخله في حالة من البكاء، كما أثار موجة غضب بمواقع التواصل.

التفاصيل
  • أطلق الرجل -الذي لم يكشف عن هويته بعد- ثلاث طلقات من مسدسه في الهواء، اثنتان منها بالقرب من الأذن اليسرى للطفل، فيما كانت الثالثة والأخيرة إلى جانب الأذن اليمنى للرضيع.
  • طلب الرجل من أحد مرافقيه إكمال العملية بجعل الطفل يشم البارود، وهو ما نفذه على الفور؛ حيث وضع فوهة المسدس في فم الطفل الذي كان يبكي مذعورا ومصدوما من أصوات إطلاق النار.
  • بينما كان الطفل يجهش بالبكاء وبحرقة كبيرة؛ كان الرجل الذي يحمله وبعض مرافقيه يضحكون في مشهد بدا غريبا وصادما إلى حد كبير.

  • بعد نشر مقطع الفيديو تداوله مغردون على نطاق واسع، وعبروا عن غضبهم الشديد من هذا التصرف المفزع بحق طفل رضيع، مطالبين الحكومة السعودية سرعة القبض على المعنيين وإنزال العقوبة المناسبة بحقهم.
  • تفاعلت السلطات السعودية مع مطالب المغردين؛ حيث دعت في البداية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية النشطاء إلى تزويدها بأي معلومات عن الفيديو المتداول والأشخاص الذين يظهرون فيه، وهم يطلقون النار بجانب الطفل الرضيع.
  • قال المتحدث الرسمي باسم الوزارة خالد أبا الخيل في تغريدة على تويتر "نرجو من لديه معلومات عن هذه الحالة المتداولة التواصل مع مركز بلاغات العنف، أو الاتصال على الرقم المعني بهذه الحالات".

  • لاحقا أكدت الوزارة عبر حساب مركز البلاغات أنها باشرت حالة الطفل الرضيع وأنه "تم توجيه البلاغ لوحدة الحماية لاتخاذ الإجراءات اللازمة".

https://twitter.com/506MBS/status/1172848244046598144?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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