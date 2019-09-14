فيديو مفزع: إطلاق نار ووضع مسدس في فم رضيع بالسعودية

نشر مغردون سعوديون فيديو لشخص يحمل طفلا رضيعا ويطلق النار في الهواء من مسدس في يده الأخرى، وهو ما أثار ذعر الطفل الرضيع وأدخله في حالة من البكاء، كما أثار موجة غضب بمواقع التواصل.
"العمل والتنمية" تتفاعل مع مقطع فيديو لشخصين يطلقان النار من "مسدس" ويضعون فوهته في فم رضيع، وتطلب كل من لديه معلومات التواصل مع مركز بلاغات العنف أو الاتصال على 1919 .
— الأكثر مشاهدة (@TopSaudiNews2) September 14, 2019
نرجو من لديه معلومات عن هذه الحالة المتداولة؛ التواصل مع مركز بلاغات العنف @mlsd_1919
أو الاتصال على 1919 pic.twitter.com/ny38RoFsUj
— خالد أبا الخيل (@kabalkhail22) September 14, 2019
تم مباشرة حالة الطفل الرضيع وتوجيه البلاغ لوحدة الحماية لإتخاذ الإجراءات اللازمه #مركز_البلاغات_1919 pic.twitter.com/Cu645TvNlT
— مركز بلاغات العنف الأسري1919 (@HRSD_1919) September 14, 2019
الولد أنصرع من عمايلهم 🤕
معقوله في ناس بهذا التفكير؟؟!!
السنه عند ولادة المولود هي الأذان في الأذن اليمنى والإقامه في الأذن اليسرى
— منى فهد (@muna1235000) September 14, 2019
https://twitter.com/506MBS/status/1172848244046598144?ref_src=twsrc%5Etfw
انا ماني فاهم هما بعض البشر اتجننوا ولا هيا سفاهه وقلة ادب ولا نقص وحب الظهور ايش الحكايه اللي يحط مسدس في فم طفل واللي يعطي شيشه لطفل واللي يحط سجاره في فم رضيع لاحول ولا قوة الا بالله
— صقر الهلال (@fmlahza) September 14, 2019
هل يعتقد صاحب هذا المقطع ان الابن سيكون شجاعا بهذه الطريقة !
— الزعيم (@s3v2C1nWjQXduyB) September 14, 2019