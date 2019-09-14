فيديو مفزع: إطلاق نار ووضع مسدس في فم رضيع بالسعودية

نشر مغردون سعوديون فيديو لشخص يحمل طفلا رضيعا ويطلق النار في الهواء من مسدس في يده الأخرى، وهو ما أثار ذعر الطفل الرضيع وأدخله في حالة من البكاء، كما أثار موجة غضب بمواقع التواصل.

التفاصيل

أطلق الرجل -الذي لم يكشف عن هويته بعد- ثلاث طلقات من مسدسه في الهواء، اثنتان منها بالقرب من الأذن اليسرى للطفل، فيما كانت الثالثة والأخيرة إلى جانب الأذن اليمنى للرضيع.

طلب الرجل من أحد مرافقيه إكمال العملية بجعل الطفل يشم البارود، وهو ما نفذه على الفور؛ حيث وضع فوهة المسدس في فم الطفل الذي كان يبكي مذعورا ومصدوما من أصوات إطلاق النار.

بينما كان الطفل يجهش بالبكاء وبحرقة كبيرة؛ كان الرجل الذي يحمله وبعض مرافقيه يضحكون في مشهد بدا غريبا وصادما إلى حد كبير.

"العمل والتنمية" تتفاعل مع مقطع فيديو لشخصين يطلقان النار من "مسدس" ويضعون فوهته في فم رضيع، وتطلب كل من لديه معلومات التواصل مع مركز بلاغات العنف أو الاتصال على 1919 . ⁦https://t.co/NRFHinxwk2⁩ — الأكثر مشاهدة (@TopSaudiNews2) September 14, 2019

بعد نشر مقطع الفيديو تداوله مغردون على نطاق واسع، وعبروا عن غضبهم الشديد من هذا التصرف المفزع بحق طفل رضيع، مطالبين الحكومة السعودية سرعة القبض على المعنيين وإنزال العقوبة المناسبة بحقهم.

تفاعلت السلطات السعودية مع مطالب المغردين؛ حيث دعت في البداية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية النشطاء إلى تزويدها بأي معلومات عن الفيديو المتداول والأشخاص الذين يظهرون فيه، وهم يطلقون النار بجانب الطفل الرضيع.

قال المتحدث الرسمي باسم الوزارة خالد أبا الخيل في تغريدة على تويتر "نرجو من لديه معلومات عن هذه الحالة المتداولة التواصل مع مركز بلاغات العنف، أو الاتصال على الرقم المعني بهذه الحالات".

نرجو من لديه معلومات عن هذه الحالة المتداولة؛ التواصل مع مركز بلاغات العنف @mlsd_1919

أو الاتصال على 1919 pic.twitter.com/ny38RoFsUj — خالد أبا الخيل (@kabalkhail22) September 14, 2019

لاحقا أكدت الوزارة عبر حساب مركز البلاغات أنها باشرت حالة الطفل الرضيع وأنه "تم توجيه البلاغ لوحدة الحماية لاتخاذ الإجراءات اللازمة".

تم مباشرة حالة الطفل الرضيع وتوجيه البلاغ لوحدة الحماية لإتخاذ الإجراءات اللازمه #مركز_البلاغات_1919 pic.twitter.com/Cu645TvNlT — مركز بلاغات العنف الأسري1919 (@HRSD_1919) September 14, 2019

الولد أنصرع من عمايلهم 🤕

معقوله في ناس بهذا التفكير؟؟!!

السنه عند ولادة المولود هي الأذان في الأذن اليمنى والإقامه في الأذن اليسرى — منى فهد (@muna1235000) September 14, 2019

https://twitter.com/506MBS/status/1172848244046598144?ref_src=twsrc%5Etfw

انا ماني فاهم هما بعض البشر اتجننوا ولا هيا سفاهه وقلة ادب ولا نقص وحب الظهور ايش الحكايه اللي يحط مسدس في فم طفل واللي يعطي شيشه لطفل واللي يحط سجاره في فم رضيع لاحول ولا قوة الا بالله — صقر الهلال (@fmlahza) September 14, 2019