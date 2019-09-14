شاهد: رجل الأعمال محمد علي يرد على السيسي بعد مؤتمر الشباب

رد الفنان ورجل الأعمال المصري محمد علي على تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر الشباب الذي انعقد السبت.

وقال محمد علي إن هذا الفيديو يمثل الجزء الأول من رده فيما يتعلق بتصريحات السيسي حول الإرهاب، فيما سيتناول الجزء الثاني تصريحات السيسي حول مواقع التواصل الاجتماعي.

أبرز ما جاء في فيديو محمد علي