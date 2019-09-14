شاهد: السيسي يرد على رجل الأعمال محمد علي

رد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على ما أثاره الفنان والمقاول المصري محمد علي قائلا: "والله العظيم أنا شريف وأمين مخلص".

ماذا قال السيسي؟

كل الأجهزة قالت لي لا تتحدث عن هذا الموضوع وكادوا أن يقبلوا يدي، فقلت لهم لا. الذي بيني وبين الناس هو الثقة.

الجيش مؤسسة مغلقة وحساسة جدا لأي سلوك غير منضبط، خاصة لو طال القيادات.

كل إنجاز كبير يعقبه عملية إرهابية أو حملة إشاعات كبيرة.

كل امرأة كبيرة في العمر تدعي لي في بيتها كيف أتركها محتارة ولا أرد؟

الحقيقة أكبر مني ومن الشعب.

هل تصدقوا ما قيل أني أجلت جنازة والدتي حتى انتهاء حفل افتتاح قناة السويس؟ هل أنا أعمل في أهل بيتي كده؟!

قال إني أنشأت "مدفن" لوالدتي.. على حساب مين؟ والله هذا كذب وافتراء.

هذا الأمر شغلني لأنه يهز علاقة كبيرة بيني وبين الشعب عملتها في 7 سنين.

كل ما قيل خلال الأسبوعين الماضيين الهدف منه تحطيم إرادتكم وفقدانكم للأمل والثقة، وهذا خطر كبير على بلدنا.

أقول لكل أب وأم إن ابنكم شريف وأمين ومخلص.

نعم بنيت قصور رئاسية وسأبني.. هي ليست لي وليست باسمي لكن باسم مصر، ولن تخيفوني فأنا أنشئ دولة جديدة.

اتهامات محمد علي للسيسي