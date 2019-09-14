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سياسة|مصر

شاهد: السيسي يرد على رجل الأعمال محمد علي

14/9/2019

رد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على ما أثاره الفنان والمقاول المصري محمد علي قائلا: "والله العظيم أنا شريف وأمين مخلص".

ماذا قال السيسي؟
  • كل الأجهزة قالت لي لا تتحدث عن هذا الموضوع وكادوا أن يقبلوا يدي، فقلت لهم لا. الذي بيني وبين الناس هو الثقة.
  • الجيش مؤسسة مغلقة وحساسة جدا لأي سلوك غير منضبط، خاصة لو طال القيادات. 
  • كل إنجاز كبير يعقبه عملية إرهابية أو حملة إشاعات كبيرة.
  • كل امرأة كبيرة في العمر تدعي لي في بيتها كيف أتركها محتارة ولا أرد؟
  • الحقيقة أكبر مني ومن الشعب.
  • هل تصدقوا ما قيل أني أجلت جنازة والدتي حتى انتهاء حفل افتتاح قناة السويس؟ هل أنا أعمل في أهل بيتي كده؟!
  • قال إني أنشأت "مدفن" لوالدتي.. على حساب مين؟ والله هذا كذب وافتراء.
  • هذا الأمر شغلني لأنه يهز علاقة كبيرة بيني وبين الشعب عملتها في 7 سنين.
  • كل ما قيل خلال الأسبوعين الماضيين الهدف منه تحطيم إرادتكم وفقدانكم للأمل والثقة، وهذا خطر كبير على بلدنا.
  • أقول لكل أب وأم إن ابنكم شريف وأمين ومخلص.
  • نعم بنيت قصور رئاسية وسأبني.. هي ليست لي وليست باسمي لكن باسم مصر، ولن تخيفوني فأنا أنشئ دولة جديدة.
اتهامات محمد علي للسيسي
  • كان الفنان ورجل الأعمال محمد علي قد ظهر في عدة مقاطع فيديو على صحفته على فيسبوك، خلال الأسبوع الماضي وجه فيها اتهامات بالفساد إلى السيسي وزوجته انتصار، وقيادات بالقوات المسلحة.
     

    رجل الأعمال المصري محمد علي
  • محمد علي، وهو ممثل وصاحب إحدى شركات المقاولات التي تنفذ مشاريع للجيش المصري، اتهم السيسي بمجاملة صديقه بإنشاء فندق أمام منزله بميزانية تتخطى ملياري جنيه.
  • علي كشف عن إهدار ملايين الجنيهات في إعادة بناء وتجهيز استراحة للسيسي في منطقة المعمورة بالإسكندرية.
  • علي قال إن السيسي تكتم على إعلان خبر وفاة والدته لتزامنه مع حفل افتتاح قناة السويس الجديدة، وأنه تم تكليفه بعمل تشريفة بالمقابر وتنظيم حفل القناة معا.
  • علي أشار إلى أن السيسي ترك جثة والدته في ثلاجة المستشفى حتى يأخذ لقطة الاحتفالات، منوها أن الأفراح استمرت لمدة أسبوعين حتى الإعلان عن الوفاة.
  • علي قال "تم تحضير مدخل مقبرة والدة السيسي ليقوم بدفنها بعد حفل افتتاح قناة السويس وتكلفت العملية أكثر من مليوني جنيه من دون أن أحصل على ما يقرب من نصف هذا المبلغ".
المصدر : الجزيرة مباشر
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