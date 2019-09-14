حرائق في معملين لأرامكو السعودية بعد هجوم لطائرات مسيرة [فيديو]

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، السبت، استهداف معملين تابعين لشركة أرامكو بمحافظة بقيق وهجرة خريص بطائرات بدون طيار، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

وقالت الداخلية في بيان إن الاستهداف تسبب في حريقين بمعملين تابعين للشركة، وتم السيطرة عليهما والحد من انتشارهما.

في العمق السعودي

جماعة الحوثي التي سبق أن شنت هجمات على منشآت نفطية تابعة لـ"أرامكو"خلال الأشهر الأخيرة، ألمحت إلى مسؤوليتها عن الهجوم بالإعلان عن بيان هام مرتقب لمتحدث القوات المسلحة خلال الساعات القادمة سيكشف "تفاصيل إحدى العمليات الكبرى للطيران المسير في العمق السعودي".

تقع بقيق على بعد 60 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من الظهران في المنطقة الشرقية بالسعودية. وتضم بقيق أكبر معمل لتكرير النفط في العالم.

تضم خريص "حقل خريص" الذي يعتبر أكبر مشروع بترول بالعالم حيث يقدر إنتاجه بـ1.2 مليون برميل يوميا من الزيت العربي الخفيف.

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