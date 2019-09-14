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سياسة

حرائق في معملين لأرامكو السعودية بعد هجوم لطائرات مسيرة [فيديو]

14/9/2019

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، السبت، استهداف معملين تابعين لشركة أرامكو بمحافظة بقيق وهجرة خريص بطائرات بدون طيار، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

وقالت الداخلية في بيان إن الاستهداف تسبب في حريقين بمعملين تابعين للشركة، وتم السيطرة عليهما والحد من انتشارهما.

في العمق السعودي

  • جماعة الحوثي التي سبق أن شنت هجمات على منشآت نفطية تابعة لـ"أرامكو"خلال الأشهر الأخيرة، ألمحت إلى مسؤوليتها عن الهجوم بالإعلان عن بيان هام مرتقب لمتحدث القوات المسلحة خلال الساعات القادمة سيكشف "تفاصيل إحدى العمليات الكبرى للطيران المسير في العمق السعودي".

  • تقع بقيق على بعد 60 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من الظهران في المنطقة الشرقية بالسعودية. وتضم بقيق أكبر معمل لتكرير النفط في العالم.
  • تضم خريص "حقل خريص" الذي يعتبر أكبر مشروع بترول بالعالم حيث يقدر إنتاجه بـ1.2 مليون برميل يوميا من الزيت العربي الخفيف.
خلفيات
  • شن الحوثيون في اليمن هجمات عبر الحدود حيث استهدفوا حقل الشيبة النفطي بطائرات مسيرة الشهر الماضي ومحطتين لضخ النفط في مايو/ أيار الماضي.
  • تسبب الهجومان في حرائق دون تعطيل الإنتاج.
  • تتصاعد التوترات في المنطقة بعد هجمات في يونيو/ حزيران، ويوليو /تموز على ناقلات نفط في مياه الخليج.
  • وجهت الرياض وواشنطن أصابع الاتهام إلى إيران، وتنفي طهران هذه الاتهامات.
  • أرامكو السعودية، تعد رائدة الشركات الصناعية في السعودية، وأكبر شركة بترول في العالم.
  • منذ 26 مارس/آذار 2015، تقود السعودية تحالفاً عسكرياً يدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة مسلحي الحوثيين، الذين يسيطرون على عدة محافظات بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر / أيلول 2014.
  • أحبطت قوات الأمن السعودية هجوما لتنظيم القاعدة في بقيق عام 2006.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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