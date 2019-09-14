ترمب يسأل عن السيسي: أين ديكتاتوري المفضل

بينما كان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ينتظر وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال قمة مجموعة السبع الشهر الماضي، سأل بصوت عالٍ، "أين هو ديكتاتوري المفضل".

ما القصة؟

بحسب صحيفة وول ستريت جورنال فإن عددا من الحاضرين في غرفة الاجتماع قالوا إنهم سمعوا السؤال.

قال عدد من الحاضرين إنهم يعتقدون أن الرئيس أدلى بهذا التعليق مازحا، لكنهم قالوا إن سؤاله قوبل بصمت تام.

كان من بين الحاضرين وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، ومستشار ترمب للأمن القومي آنذاك جون بولتون، ولاري كودلو مساعد الرئيس للسياسة الاقتصادية، وروب بلير مستشار لرئيس أركان البيت الأبيض ومترجم فوري.

بحسب عدد من الحاضرين، فإن من بين المسؤولين المصريين في الغرفة وزير الخارجية سامح شكري، وعباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصري.

لم يتسن للصحيفة التأكد من أن السيسي كان حاضرا أو سمع الملاحظة، كما أنها لم تتمكن التواصل مع المسؤولين المصريين، في حين رفض البيت الأبيض التعليق على الموضوع.

بعد دخول الرئيس السيسي إلى الغرفة، أشاد الرئيس الأمريكي بعلاقتهما وقال: "لقد فهمنا بعضنا البعض جيدًا. إنه رجل صعب للغاية، وسأخبرك بذلك. لكنه رجل جيد، وقد قام بعمل رائع في مصر".

بعد الاجتماع قالت الرئاسة المصرية في بيان إن "الرئيس ترمب أعرب عن تقديره لمصر والرئيس السيسي وكذلك التطور الذي شهدته مصر لتحقيق الأمن والاستقرار بالإضافة إلى النمو، على الرغم من عدم الاستقرار الإقليمي".

حكم استبدادي