البث الحي
سياسة

ترمب يسأل عن السيسي: أين ديكتاتوري المفضل

خلال الاجتماع أثنى ترمب على السيسي وقال إنه قام بعمل رائع في مصر
خلال الاجتماع أثنى ترمب على السيسي وقال إنه قام بعمل رائع في مصر
14/9/2019

بينما كان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ينتظر وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال قمة مجموعة السبع الشهر الماضي، سأل بصوت عالٍ، "أين هو ديكتاتوري المفضل". 

ما القصة؟
  • بحسب صحيفة وول ستريت جورنال فإن عددا من الحاضرين في غرفة الاجتماع قالوا إنهم سمعوا السؤال.
  • قال عدد من الحاضرين إنهم يعتقدون أن الرئيس أدلى بهذا التعليق مازحا، لكنهم قالوا إن سؤاله قوبل بصمت تام.
  • كان من بين الحاضرين وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، ومستشار ترمب للأمن القومي آنذاك جون بولتون، ولاري كودلو مساعد الرئيس للسياسة الاقتصادية، وروب بلير مستشار لرئيس أركان البيت الأبيض ومترجم فوري.
  • بحسب عدد من الحاضرين، فإن من بين المسؤولين المصريين في الغرفة وزير الخارجية سامح شكري، وعباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصري.
  • لم يتسن للصحيفة التأكد من أن السيسي كان حاضرا أو سمع الملاحظة، كما أنها لم تتمكن التواصل مع المسؤولين المصريين، في حين رفض البيت الأبيض التعليق على الموضوع.
  • بعد دخول الرئيس السيسي إلى الغرفة، أشاد الرئيس الأمريكي بعلاقتهما وقال: "لقد فهمنا بعضنا البعض جيدًا. إنه رجل صعب للغاية، وسأخبرك بذلك. لكنه رجل جيد، وقد قام بعمل رائع في مصر".
  • بعد الاجتماع قالت الرئاسة المصرية في بيان إن "الرئيس ترمب أعرب عن تقديره لمصر والرئيس السيسي وكذلك التطور الذي شهدته مصر لتحقيق الأمن والاستقرار بالإضافة إلى النمو، على الرغم من عدم الاستقرار الإقليمي".
حكم استبدادي
  • واجه الرئيس السيسي انتقادات من منظمات حقوقية دولية بسبب حكمه الاستبدادي منذ توليه السلطة في أعقاب انقلاب عام 2013.
  • اتُهمت السلطات المصرية باحتجاز الآلاف من المعارضين السياسيين، وبتعذيب وقتل السجناء وبإحباط المعارضة السياسية، وفقًا لتقارير الأمم المتحدة ووزارة الخارجية الأمريكية مؤسسات غير حكومية.
  • لم ينبه البيت الأبيض الحكومة المصرية علنا لسجلها في مجال حقوق الإنسان، فيما تقول هذه الحكومة إنها تحارب المتطرفين.
المصدر : وول ستريت جورنال
المزيد من سياسة

الفنان المصري محمد رمضان يحتضن مطرب إسرائيلي في دبي (صور)

محمد رمضان (وسط) مع المطرب الإسرائيلي عومير آدام (يسار)

آخر تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم

حتى مساء السبت، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم أكثر من 58 مليون (رويترز)

إلهان عمر تطالب بايدن بالتراجع عن صفقات بيع الأسلحة "لمنتهكي حقوق الإنسان"

عضو الكونغرس الأمريكي إلهان عمر( مواقع التواصل)

باكستان.. مئات الآلاف يشيعون زعيم جماعة قادت مظاهرات ضد فرنسا

أعداد كبيرة في تشييع جثمان خادم حسين رضوي (روتيرز)
الأكثر قراءة

اتصال هاتفي بين الملك سلمان وأردوغان.. هذا ما اتفقا عليه

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز (الأناضول)

محمد بن زايد لأوباما: إذا حكم الإخوان مصر سيسقط 8 قادة عرب

الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما (يمين) وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يسار) (موافع التواصل)

جنرال أرميني ينتقد روسيا ويكشف سبب عدم استخدام طائرات سوخوي ضد أذربيجان

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما