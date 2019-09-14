ترمب يؤكد مقتل حمزة نجل أسامة بن لادن في عملية أمريكية

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، السبت، مقتل حمزة، نجل زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن.

مقتل حمزة بن لادن

قال ترمب في بيان "قُتل حمزة بن لادن، المسؤول الكبير في القاعدة ونجل أسامة بن لادن، في عملية لمكافحة الإرهاب نفذتها الولايات المتحدة في منطقة حدودية بين أفغانستان وباكستان".

لم يذكر الرئيس الأمريكي تاريخ العملية.

قال البيت الأبيض إن "حمزة كان مسؤولا عن التخطيط والتعامل مع باقي المجموعات الإرهابية". واعتبر أن "مقتله يقوض قدرة القاعدة على إدارة عملياتها ويحرمها من مهارات قيادية ورمزية والده".

بيان اليوم يمثل أول تأكيد للحكومة الأمريكية على العملية.

كانت وسائل إعلام أمريكية نقلت خبر مقتله نهاية يوليو/ تموز الماضي وذكرت أنه قتل خلال العامين الأخيرين في عملية بمشاركة الولايات المتحدة، وذلك نقلا عن مسؤولين في "سي آي إيه".

قالت الخارجية الأمريكية إن "حمزة يحمل الرقم 15 من أبناء أسامة بن لادن البالغ عددهم 20 ابنا، ومن زوجته الثالثة".

وصفت الخارجية نجل بن لادن بـ"الزعيم الناشئ في القاعدة"، قائلة إنه "هدد بشن هجمات ضد الولايات المتحدة وحلفائها".

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