القضاء السوداني يرفض سحب اعترافات البشير بتلقي أموال من ابن سلمان

رفض القضاء السوداني، السبت، طلب هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول عمر البشير بإعادة استجواب الأخير وسحب اعترافات سابقة له بتلقيه أموال بشكل شخصي من دولة أجنبية.

جاء ذلك خلال مداولات الجلسة الخامسة لمحاكمة البشير، وسط إجراءات أمنية مشددة، في معهد العلوم القضائية والقانونية، شرقي الخرطوم.

التفاصيل

السبت الماضي، تقدمت هيئة الدفاع بطلب إعادة صياغة ورقة الاتهام والاعتراف القضائي للبشير، متهمة القضاة الذين أخذوا الإقرار القضائي من موكلهم بالانتماء لحزب سياسي (لم يحددوه) وأن هذا "يتعارض مع استقلال القضاء".

قال قاضى المحكمة الصادق عبد الرحمن الفكي، في جلسة السبت، إن طلب الدفاع لا يعيب الإقرار القضائي، باعتبار أن البينة في التهم الموجهة للبشير قد توفرت أمام المحكمة، وعليه فإنها ترى الطلب غير مقبول.

أمر القاضي بالاستمرار في المحاكمة والاستماع للشهود.

في نهاية أغسطس/ آب الماضي، أقر البشير أثناء استجوابه، بتلقيه 25 مليون دولار من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بشكل شخصي، ورفض إيداعها في بنك السودان المركزي؛ حتى لا يفشي اسم الأخير.

القاضي: التهم الموجهة للبشير تتعلق بمشروعية استلامه أموالاً بطريقة غير شرعية، وهو ما أقر بها وجاء على لسانه بخصوص استلامه أموالا من الأمير محمد بن سلمان.

شهادة مدير مكتب البشير