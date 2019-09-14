السيسي: مؤامرة 2011 كانت ضد الجيش والشرطة [فيديو]

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن "المؤامرة" التي حدثت عام 2011 في مصر كانت ضد القوات المسلحة والداخلية، لأنهما مراكز الثقل التي تحمي الدولة من السقوط.

وفي 25 يناير/ كانون الثاني 2011 اندلعت ثورة شعبية أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك وكان السيسي يشغل حينها منصب مدير المخابرات الحربية.

التفاصيل

السيسي قال خلال فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب التي انطلقت، السبت، إن "الجيش المصري هو حائط الصد الأول والأخير للدولة المصرية"، كما أن الجيش المصري هو مركز الثقل الحقيقي في المنطقة بالكامل.

شدد على أنه لا يمكن أن "نقبل الإساءة للجيش المصري في ظل ما تحقق من إنجازات وما يمثله للدولة المصرية".

وجه السيسي الحديث للشعب المصري، حول مواجهة العناصر الإرهابية، قائلًا، "يا نسيبلهم الحكم، يا نواجه"، مشيرا إلى أن الإرهاب يمكن أن يكون الوسيلة الأقل تكلفة لتخريب دولة بكاملها.

السيسي أضاف: "لا نعلم الموجه الرئيسي للإرهابيين على مواقع التواصل الاجتماعي، وأحداث 2011 كانت نقطة فاصلة في تاريخ الجماعات الإرهابية، كما أن الإرهاب بوابة خلفية لتفادي صدام دول كبرى".

#السيسي في #مؤتمر_الشباب: جيش #مصر هو مركز الثقل الحقيقي في المنطقة كلها وهناك من يريدون إسقاط مصر عبر إسقاط جيشها pic.twitter.com/9o77KmO3Ng — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 14, 2019

"رد على محمد علي ياسيسي"

تصريحات السيسي جاءت بعد أيام من ضجة كبيرة أثارها المقاول والفنان المصري محمد علي بسلسلة فيديوهات تحدث فيها عما وصفه بفساد داخل المؤسسة العسكرية في مصر يتعلق بالرئيس السيسي وأسرته وقيادات بالجيش.

تصدر هاشتاج #رد_على_محمد_علي_ياسيسي المركز الأول لأكثر الهاشتاجات تداولا على موقع تويتر في مصر.





https://twitter.com/el_jokeer23/status/1172813899835596801?ref_src=twsrc%5Etfw

#رد_على_محمد_علي_ياسيسي

السيسي:

متسمحوش لحد يشوه صورة جيش مصر!

انت كده رديت على محمد علي؟

اه خلاص امال انت فاكر ايه pic.twitter.com/Hqiu0nkWEb — ahmed aspani (@ahmedaspani) September 14, 2019

#رد_على_محمد_علي_ياسيسي

السيسي:

متسمحوش لحد يشوه صورة جيش مصر!

انت كده رديت على محمد علي؟

اه خلاص امال انت فاكر ايه pic.twitter.com/Hqiu0nkWEb — ahmed aspani (@ahmedaspani) September 14, 2019

مجتش بظروفها يا سيسي..

إنت عامل كل الهيصة دي ومؤتمر بملايين الجنيهات في بلد ٤ مليون بني آدم مش بينامو من غير عشاء..

علشان تقول الكلمتين دول..

لا مش بظروفها يا فاسد يا كذاب

يا قاتل…

محمد علي عمل لك وللعصابة هسس

وده مش ظروفها ..

يا ديكتاتور ترامب المفضل!#رد_علي_محمد_علي_ياسيسي — Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) September 14, 2019

حد يقوله الجيش مش الى بيحمى الدوله

الى بيحميها التعليم والصحة

الاتحاد السوفيتى انهار وكان عنده اقوى جيش فى عالم وبيصنع

افضل الاسلحة وعنده نووى

سقطت عشان حطوا الفشلة والفاسدين اللى زيك

فى جميع المواقع وسويسرا اللى معندهاش جيش

قوية اقتصاديا#رد_علي_محمد_علي_ياسيسي — مصــــــــــــــــرى (@officialamro1) September 14, 2019