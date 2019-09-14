السيسي: مؤامرة 2011 كانت ضد الجيش والشرطة [فيديو]

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن "المؤامرة" التي حدثت عام 2011 في مصر كانت ضد القوات المسلحة والداخلية، لأنهما مراكز الثقل التي تحمي الدولة من السقوط.
وفي 25 يناير/ كانون الثاني 2011 اندلعت ثورة شعبية أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك وكان السيسي يشغل حينها منصب مدير المخابرات الحربية.
#السيسي في #مؤتمر_الشباب: جيش #مصر هو مركز الثقل الحقيقي في المنطقة كلها وهناك من يريدون إسقاط مصر عبر إسقاط جيشها pic.twitter.com/9o77KmO3Ng
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 14, 2019
https://twitter.com/el_jokeer23/status/1172813899835596801?ref_src=twsrc%5Etfw
#رد_على_محمد_علي_ياسيسي
السيسي:
متسمحوش لحد يشوه صورة جيش مصر!
انت كده رديت على محمد علي؟
اه خلاص امال انت فاكر ايه pic.twitter.com/Hqiu0nkWEb
— ahmed aspani (@ahmedaspani) September 14, 2019
#رد_على_محمد_علي_ياسيسي
السيسي:
متسمحوش لحد يشوه صورة جيش مصر!
انت كده رديت على محمد علي؟
اه خلاص امال انت فاكر ايه pic.twitter.com/Hqiu0nkWEb
— ahmed aspani (@ahmedaspani) September 14, 2019
مجتش بظروفها يا سيسي..
إنت عامل كل الهيصة دي ومؤتمر بملايين الجنيهات في بلد ٤ مليون بني آدم مش بينامو من غير عشاء..
علشان تقول الكلمتين دول..
لا مش بظروفها يا فاسد يا كذاب
يا قاتل…
محمد علي عمل لك وللعصابة هسس
وده مش ظروفها ..
يا ديكتاتور ترامب المفضل!#رد_علي_محمد_علي_ياسيسي
— Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) September 14, 2019
حد يقوله الجيش مش الى بيحمى الدوله
الى بيحميها التعليم والصحة
الاتحاد السوفيتى انهار وكان عنده اقوى جيش فى عالم وبيصنع
افضل الاسلحة وعنده نووى
سقطت عشان حطوا الفشلة والفاسدين اللى زيك
فى جميع المواقع وسويسرا اللى معندهاش جيش
قوية اقتصاديا#رد_علي_محمد_علي_ياسيسي
— مصــــــــــــــــرى (@officialamro1) September 14, 2019
#اسال_الرييس :-
ياترى الملايين اللي اتصرفت على #موتمر_الشباب اللي ملوش أي لازمة ده ، هتتحسب برضه من ضمن فلوس البلد المُهدرة زي القصور والفيلل الخاصة بسيادتك ؟؟ ولا لازم محمد على يطلع يقول الأرقام اللى بتتصرف بالظبط ؟
#رد_علي_محمد_علي_ياسيسي
— Joe (@youssef_hussen) September 14, 2019