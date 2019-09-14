الحوثيون يعلنون مسؤوليتهم عن هجمات بطائرات مسيرة على أرامكو

أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع مسؤولية جماعته عن هجمات بطائرات مسيرة على مصفاتين تابعتين لشركة أرامكو السعودية بالمنطقة الشرقية اليوم السبت.

وقال سريع في بيان بثته قناة المسيرة الناطقة باسم الحوثيين إن "سلاح الجو المسير نفذ عملية واسعة بعشر طائرات مسيرة استهدفت مصفاتي بقيق وخريص شرقي السعودية".

أبرز تصريحات سريع:

الهجوم كان دقيقا وجاء بعد عملية استخبارية ورصد مسبق وتعاون من الشرفاء.

الإصابة كانت دقيقة ومباشرة وأطلقنا على الهجوم تسمية عملية توازن الرعب الثانية.

بنك أهدافنا يتسع يوما بعد يوم ولا حل أمام السعودية إلا وقف العدوان والحصار.

نعد النظام السعودي أن عملياتنا القادمة ستتوسع أكثر فأكثر وستكون أشد إيلاما.

حرائق في بقيق وخريص

أعلنت الداخلية السعودية اليوم السبت، استهداف معملين تابعين لشركة أرامكو بمحافظة بقيق وهجرة خريص بطائرات بدون طيار، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

الداخلية قالت في بيان إن الاستهداف تسبب في حريقين بالشركة تم السيطرة عليهما والحد من انتشارهما.





تقع بقيق على بعد 60 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من الظهران في المنطقة الشرقية بالسعودية. وتضم بقيق أكبر معمل لتكرير النفط في العالم.

تضم خريص "حقل خريص" الذي يعتبر أكبر مشروع بترول بالعالم حيث يقدر إنتاجه بـ1.2 مليون برميل يوميا من الزيت العربي الخفيف.

خلفيات: