إماراتيون يشنون هجوما شرسا ضد قناة العربية السعودية.. ما القصة؟

شن المغرد الإماراتي الشهير حمد المزروعي، هجوما شرسا ضد قناة العربية السعودية التي تبث من دبي، ورئيس مجلس تحريرها عبد الرحمن الراشد، وذلك عبر صفحته بموقع "تويتر".

الراشد كلمة مقتل اسال عنها مكتبي بلكي تعلمك ان المقتل في الضاحية اما اللي استشهدوا قدموا ارواحهم في الدفاع عن الدين والامه يعني عن شرفك وشرف مكتبي …

https://twitter.com/iPhoney_ad/status/1172570574482214915?ref_src=twsrc%5Etfw

لماذا يهاجم المغردون الإماراتيون قناة #العربية التي تبث من #الإمارات ؟ pic.twitter.com/SvLBhXS75d

https://twitter.com/ABUDHABlI/status/1172521309609299968?ref_src=twsrc%5Etfw

من أصول المهنية الإعلامية عندما يتم نقل خبر من مصدر رسمي أن يتم نقله كما هو ودون تحريف ..!!

وسؤالي لقناة العربية والحدث لماذا تم استبدال كلمة شهداء بكلمة قتلى ثم وفاة في وصف تضحيات #شهداء الإمارات..؟!#شهداء_الامارات_البواسل pic.twitter.com/BzxCmhprmx

— هاني مسهور (@hsom67) September 13, 2019