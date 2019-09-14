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سياسة

إماراتيون يشنون هجوما شرسا ضد قناة العربية السعودية.. ما القصة؟

المغرد الإماراتي المثير للجدل حمد المزروعي
المغرد الإماراتي المثير للجدل حمد المزروعي
14/9/2019

شن المغرد الإماراتي الشهير حمد المزروعي، هجوما شرسا ضد قناة العربية السعودية التي تبث من دبي، ورئيس مجلس تحريرها عبد الرحمن الراشد، وذلك عبر صفحته بموقع "تويتر".

ما القصة؟
  • الهجوم جاء بعد أن نشر حساب "العربية عاجل" على "تويتر" خبراً عن إعلان الجيش الإماراتي "مقتل 6 من جنوده في حادث تصادم آليات عسكرية في أرض العمليات".
  • غضب المزروعي بسبب استخدام القناة مصطلح "مقتل" بدلا من "استشهاد" التي أطلقها الإعلام الإماراتي الرسمي على القتلى الستة.
  • المزروعي، المغرد المثير للجدل والقريب من دوائر الحكم في أبو ظبي" كتب مهاجما قناة العربية قائلا: "عاهرة الإعلام وبدون منافس".
     
  • في تغريدة أخرى هاجم المزروعي رئيس مجلس تحرير قناتي العربية والحدث السعوديتين وزوجته اللبنانية ريما مكتبي المذيعة بالقناة قائلا: "الراشد كلمة مقتل اسأل عنها مكتبي (ريما مكتبي) تعلمك أن المقتل في الضاحية (الجنوبية لبيروت)، أما اللي استشهدوا قدموا أرواحهم في الدفاع عن الدين والأمة يعني عن شرفك وشرف مكتبي (ريما مكتبي)".

  • حذفت قناة العربية التغريدة التي تضمنت عبارة قتلى، ولم تعلق على الإهانات التي وجهها المغرد الإماراتي.
  • حذف المزروعي بعد ساعات تغريدته الأولى لكنه أبقى على تغريدته التي هاجم فيها عبد الرحمن الراشد. وقال: "اللي يسأل ليش حذفت التغريدة بسبب سياسة تويتر وما زلت مقتنع باللي قلته ما دام الفاشل يدير القناة…".
     

  • الناشط الإماراتي علي الحمادي علق قائلا: "أبشركم قناة العربية حذفت الخبر الذي تسيء فيه لشهداء الإمارات، وهي راضخة خاضعة صاغرة ومثلها فعلت قناة الحدث ولا عزاء للمنافقين الذين دافعوا عن إساءات القناتين".

https://twitter.com/iPhoney_ad/status/1172570574482214915?ref_src=twsrc%5Etfw

خلفيات:

  • الإمارات أعلنت أمس الجمعة عن مقتل ستة من جنودها "حادث تصادم آليات عسكرية أثناء أدائهم لواجبهم الوطني في أرض العمليات"، دون تحديد مكان وزمان الحادث.

https://twitter.com/ABUDHABlI/status/1172521309609299968?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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