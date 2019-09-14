إماراتيون يشنون هجوما شرسا ضد قناة العربية السعودية.. ما القصة؟

شن المغرد الإماراتي الشهير حمد المزروعي، هجوما شرسا ضد قناة العربية السعودية التي تبث من دبي، ورئيس مجلس تحريرها عبد الرحمن الراشد، وذلك عبر صفحته بموقع "تويتر".
الراشد كلمة مقتل اسال عنها مكتبي بلكي تعلمك ان المقتل في الضاحية اما اللي استشهدوا قدموا ارواحهم في الدفاع عن الدين والامه يعني عن شرفك وشرف مكتبي …
— حمد المزروعي (@uae_3G) September 13, 2019
اللي يسال ليش حذفت التغريده بسبب سياسة تويتر ومازلت مقتنع باللي قلته ما دام الفاشل يدير القناة …
— حمد المزروعي (@uae_3G) September 13, 2019
https://twitter.com/iPhoney_ad/status/1172570574482214915?ref_src=twsrc%5Etfw
لماذا يهاجم المغردون الإماراتيون قناة #العربية التي تبث من #الإمارات ؟ pic.twitter.com/SvLBhXS75d
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 13, 2019
https://twitter.com/ABUDHABlI/status/1172521309609299968?ref_src=twsrc%5Etfw
من أصول المهنية الإعلامية عندما يتم نقل خبر من مصدر رسمي أن يتم نقله كما هو ودون تحريف ..!!
وسؤالي لقناة العربية والحدث لماذا تم استبدال كلمة شهداء بكلمة قتلى ثم وفاة في وصف تضحيات #شهداء الإمارات..؟!#شهداء_الامارات_البواسل pic.twitter.com/BzxCmhprmx
— هاني مسهور (@hsom67) September 13, 2019
غرد مغرد "تافه" فارتجف الإعلام السعودي
ومسحت قناة التغريدة خوفاً..
قال قناة "منافسة" قال pic.twitter.com/rh8IdvCtgG
— رمزان راشد حصين النعيمي (@ramzan_alnaimi) September 13, 2019