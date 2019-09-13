مقتل 7 مدنيين في تفجير بديار بكر جنوب تركيا

قتل سبعة مدنيين وأصيب 10 أخرون أمس الخميس، في انفجار عبوة ناسفة بولاية دياربكر جنوب شرق تركيا.

التفاصيل:

الولاية قالت في بيان، إن عبوة ناسفة زرعها عناصر من حزب العمال الكردستاني في منطقة "قولب" بريف ديار بكر انفجرت خلال عبور سيارة تقل عمال غابات كانوا متوجهين لجمع الحطب.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد أن السلطات التركية ستعمل على شحذ الجهود لملاحقة مرتكبي الهجوم، وأنه سيعمل شخصيا على متابعة التحقيقات.

بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، الخميس، قال إن أردوغان أجرى اتصالا هاتفيا مع والي ديار بكر حسن بصري كوزال أوغلو، للاطلاع على آخر تطورات الهجوم.

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