مقتل 7 مدنيين في تفجير بديار بكر جنوب تركيا

قتل سبعة مدنيين وأصيب 10 أخرون أمس الخميس، في انفجار عبوة ناسفة بولاية دياربكر جنوب شرق تركيا.
التفاصيل:
- الولاية قالت في بيان، إن عبوة ناسفة زرعها عناصر من حزب العمال الكردستاني في منطقة "قولب" بريف ديار بكر انفجرت خلال عبور سيارة تقل عمال غابات كانوا متوجهين لجمع الحطب.
- الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد أن السلطات التركية ستعمل على شحذ الجهود لملاحقة مرتكبي الهجوم، وأنه سيعمل شخصيا على متابعة التحقيقات.
- بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، الخميس، قال إن أردوغان أجرى اتصالا هاتفيا مع والي ديار بكر حسن بصري كوزال أوغلو، للاطلاع على آخر تطورات الهجوم.
خلفيات:
- وزارة الداخلية التركية، كانت قد أوقفت رؤساء بلديات ولايات دياربكر، وماردين (جنوب شرق)، ووان (شرق)، عن العمل لوجود تحقيقات بحقهم بتهم تتعلق بدعم "الإرهاب".
- في 3 من سبتمبر/أيلول الجاري، اعتصمت سيدات أتراك أمام فرع حزب الشعوب الديمقراطي المعارض في ديار بكر، واتهمن الحزب بضلوعه في اختطاف أبنهائن، لإلحاقهم بصفوف حزب العمال الكردستاني.
- تعد دياربكر عاصمة كبرى الولايات ذات الأغلبية الكردية في تركيا.
- تعتبر دياربكر نقطة وصل تاريخية، بين الأناضول وإيران والعراق وسوريا.