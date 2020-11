مراسلون بلا حدود تمنح جائزة الشجاعة لسعودية ممنوعة من السفر

أعلنت منظمة "مراسلون بلا حدود"، الخميس، منح المدونة والناشطة السعودية إيمان النفجان، جائزة "الشجاعة".

جاء ذلك في بيان نقله الحساب الرسمي للمنظمة (غير حكومية معنية بتقييم حرية الصحافة في العالم) عبر "تويتر".

RSF awarded its 2019 Press Freedom Prize today to Saudi journalist Eman al Nafjan, Vietnamese journalist Pham Doan Trang and Maltese journalist Caroline Muscat, at a ceremony held for the first time in Berlin.https://t.co/yvw6rX3URQ

