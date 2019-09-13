مراسلون بلا حدود تمنح جائزة الشجاعة لسعودية ممنوعة من السفر

أعلنت منظمة "مراسلون بلا حدود"، الخميس، منح المدونة والناشطة السعودية إيمان النفجان، جائزة "الشجاعة".

جاء ذلك في بيان نقله الحساب الرسمي للمنظمة (غير حكومية معنية بتقييم حرية الصحافة في العالم) عبر "تويتر".

التفاصيل:

بالإضافة إلى النفجان، حصلت الصحفية المالطية كارولين موسكات على "جائزة الاستقلالية"، ومُنحت المدونة الفيتنامية فان دوان ترانغ "جائزة التأثير".

قالت المنظمة إن العوامل التي تجمع بين الصحفيات الثلاثة هو الخوف الذي فرض عليهن في حياتهن اليومية، بالإضافة إلى منعهن من مغادرة بلادهن، وإغلاق مواقعهن وصفحاتهن الإلكترونية.

المنظمة قالت في حفل أقيم بالعاصمة الألمانية برلين، مساء الخميس، إن النفجان "عملت من أجل حقوق المرأة في بلادها ما أدى إلى حبسها ومنعها من مغادرة السعودية".

أشارت المنظمة إلى تلقي الناشطة السعودية أميمة النجار، الجائزة نيابة عن "النفجان" كونها ممنوعة من السفر ومغادرة المملكة.

استلمت الجائزة بالنيابة عن النفجان طالبتها السابقة، أميمة النجار، والتي تسير على درب معلمتها، حيث أطلقت مدوّنة تدافع عن حقوق المرأة السعودية، من مكان إقامتها في إيطاليا.

متحدثة باسم المنظمة أشارت إلى أن منح الجائزة للنفجان جاءت نتيجة مباشرة لحادثة مقتل الصحفي السعودية جمال خاشقجي العام الماضي في قنصلية بلاده في إسطنبول.

RSF awarded its 2019 Press Freedom Prize today to Saudi journalist Eman al Nafjan, Vietnamese journalist Pham Doan Trang and Maltese journalist Caroline Muscat, at a ceremony held for the first time in Berlin.https://t.co/yvw6rX3URQ — RSF in English (@RSF_en) September 12, 2019

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