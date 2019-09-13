محكمة أمريكية تجبر ترمب على الكشف عن مصادر ثروته

أمرت محكمة استئناف فيدرالية في نيويورك، الجمعة، الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالدفاع عن نفسه في دعوى قضائية تتهمه بالاستفادة من توليه رئاسة البلاد.

ويمثل ذلك القرار ضربة محتملة لنسف جهود ترمب الرامية للحفاظ على معاملاته المالية في إطار من السرية.

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وكالة بلومبرغ قالت إن المحكمة أعادت نظر الدعوى التي رفعتها مجموعة "مطاعم" تتهم ترمب بانتهاك بنود الدستور الأمريكي.

يمثل قرار المحكمة تهديدا قانونيا لترمب حال ثبوت قيامه بخلط مصالحه التجارية مع سلطته كرئيس.

ما لم تقم لجنة موسعة من القضاة أو المحكمة العليا بإلغاء القرار، قد يضطر ترمب للدفاع عن تصرفاته وإتاحة أعماله التجارية والمالية الشخصية للتدقيق.

اُتهم ترمب بانتهاج مجموعة من التصرفات التي تمثل تضاربا في المصالح، مثل تشجيع الشخصيات الأجنبية وموظفي الحكومة الأمريكية على الإقامة في فنادقه.

أثار ترمب انتقادات جديدة الشهر الماضي عندما اقترح عقد اجتماع العام المقبل لقادة مجموعة الدول الصناعية السبع، الذي ستستضيفه الولايات المتحدة، في منتجعه بجنوب فلوريدا.

قال ترمب إنه سلّم الإدارة اليومية لإمبراطوريته التجارية إلى أبنائه. لكنه قال إنه يحتفظ بالملكية ويحصل على تحديثات عن أعمال الشركات كل ثلاثة أشهر على الأقل.

ويحظر الدستور الأمريكي على الرئيس تلقي أي أموال أو مكافآت من حكومة دولة أخرى، كما يمنعه من الحصول على أي مزايا أو تحقيق أي مصلحة من الحكومة الأمريكية أو أي ولاية ما عدا راتبه.

ثروة ترمب