ما هي خطة السيسي لمواجهة محمد علي في مؤتمر الشباب؟

قال الكاتب الصحفي المصري نزار قنديل إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يعتزم التغطية على ما أثارته فيديوهات المقاول المصري محمد علي من جدل في مؤتمر الشباب المقرر السبت المقبل.

التفاصيل:

أضاف قنديل لبرنامج (المسائية) على شاشة الجزيرة مباشر أن إدارة السيسي تتواصل مع 6 ممن يصفونهم بكبار الصحفيين في مصر ليديروا نقاشا في مؤتمر الشباب يتحدثوا خلاله عن قضايا سياسية تغطي على فيديوهات محمد علي.

قنديل: محمد علي تحدث بجرأة كبيرة إلى المصريين الذين عليهم التحرك إذا كانوا غير راضين عما يحدث في بلدهم.

قنديل: فيديوهات المقاول المصري بمثابة "زلزال سياسي هزت أركان النظام".

وأثار المقاول المصري محمد علي ضجة كبرى بسلسلة فيديوهات تحدث فيها عما وصفه بفساد داخل المؤسسة العسكرية في مصر ويتعلق بالرئيس السيسي وبأسرته.

لا رقابة:

الصحفي أسامة الصياد قال إن ما تقوم به المؤسسة العسكرية في مصر من إسناد المشروعات بالأمر المباشر إلى شركات محددة يدل على فساد كبير.

الصياد: هذه الطريقة في إدارة المشروعات لا تتم مراقبتها وتنفيذها على الوجه الأمثل خاصة أن مؤسسة الجيش خارج نطاق أي مركز محاسبة، على حد قوله.

سيطرة الجيش على قطاع الصحة:

عن سيطرة الجيش على مؤسسات في القطاع الطبي وهو ما كشف عنه المقاول المصري محمد علي في أحدث فيديوهاته، قال وكيل وزارة الصحة المصرية السابق مصطفى جاويش إن الجيش يسيطر على مستشفيات ومصانع أدوية وألبان مخصصة للأطفال ومستلزمات طبية.

مصطفى جاويش: مفاصل وزارة الصحة يسيطر عليها لواءات في الجيش.

العلاقة بين الجيش والشرطة:

دافع مساعد وزير الداخلية الأسبق في مصر اللواء رفيق حبيب عن العلاقة بين الشرطة والجيش في مصر ردا على ما قاله محمد علي بأن "الشرطة شبشب الجيش" والنظام يوكل إلى الداخلية " الأعمال القذرة" لترهيب الشعب، على حد قوله.

اللواء رفيق حبيب: يوجد تلاحم بين الشرطة والجيش في مصر ويتعاونان في مقاومة الإرهاب قائلا إن:" محمد علي مخرف ومريض نفسي".

وانتشرت حالة الجدل بشأن فيديوهات المقاول المصري محمد علي على مواقع التواصل الاجتماعي وتطرقت المسائية إلى جانب منها حيث تداول ناشطون صورا ساخرة "كوميكس بشأن تلك الفيديوهات"