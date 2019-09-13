البث الحي
سياسة|مصر

ما هي خطة السيسي لمواجهة محمد علي في مؤتمر الشباب؟

12/9/2019

قال الكاتب الصحفي المصري نزار قنديل إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يعتزم التغطية على ما أثارته فيديوهات المقاول المصري محمد علي من جدل في مؤتمر الشباب المقرر السبت المقبل.

التفاصيل:
  • أضاف قنديل لبرنامج (المسائية) على شاشة الجزيرة مباشر أن إدارة السيسي تتواصل مع 6 ممن يصفونهم بكبار الصحفيين في مصر ليديروا نقاشا في مؤتمر الشباب يتحدثوا خلاله عن قضايا سياسية تغطي على فيديوهات محمد علي.
  • قنديل: محمد علي تحدث بجرأة كبيرة إلى المصريين الذين عليهم التحرك إذا كانوا غير راضين عما يحدث في بلدهم.
  • قنديل: فيديوهات المقاول المصري بمثابة "زلزال سياسي هزت أركان النظام".

وأثار المقاول المصري محمد علي ضجة كبرى بسلسلة فيديوهات تحدث فيها عما وصفه بفساد داخل المؤسسة العسكرية في مصر ويتعلق بالرئيس السيسي وبأسرته.

لا رقابة:
  • الصحفي أسامة الصياد قال إن ما تقوم به المؤسسة العسكرية في مصر من إسناد المشروعات بالأمر المباشر إلى شركات محددة يدل على فساد كبير.
  • الصياد: هذه الطريقة في إدارة المشروعات لا تتم مراقبتها وتنفيذها على الوجه الأمثل خاصة أن مؤسسة الجيش خارج نطاق أي مركز محاسبة، على حد قوله.
سيطرة الجيش على قطاع الصحة:
  • عن سيطرة الجيش على مؤسسات في القطاع الطبي وهو ما كشف عنه المقاول المصري محمد علي في أحدث فيديوهاته، قال وكيل وزارة الصحة المصرية السابق مصطفى جاويش إن الجيش يسيطر على مستشفيات ومصانع أدوية وألبان مخصصة للأطفال ومستلزمات طبية.
  • مصطفى جاويش: مفاصل وزارة الصحة يسيطر عليها لواءات في الجيش.
العلاقة بين الجيش والشرطة:
  • دافع مساعد وزير الداخلية الأسبق في مصر اللواء رفيق حبيب عن العلاقة بين الشرطة والجيش في مصر ردا على ما قاله محمد علي بأن "الشرطة شبشب الجيش" والنظام يوكل إلى الداخلية " الأعمال القذرة" لترهيب الشعب، على حد قوله.
  • اللواء رفيق حبيب: يوجد تلاحم بين الشرطة والجيش في مصر ويتعاونان في مقاومة الإرهاب قائلا إن:" محمد علي مخرف ومريض نفسي".

وانتشرت حالة الجدل بشأن فيديوهات المقاول المصري محمد علي على مواقع التواصل الاجتماعي وتطرقت المسائية إلى جانب منها حيث تداول ناشطون صورا ساخرة "كوميكس بشأن تلك الفيديوهات"

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

الفنان المصري محمد رمضان يحتضن مطربا إسرائيليا في دبي (صور)

محمد رمضان (وسط) مع المطرب الإسرائيلي عومير آدام (يسار)

آخر تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم

حتى مساء السبت، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم أكثر من 58 مليون (رويترز)

إلهان عمر تطالب بايدن بالتراجع عن صفقات بيع الأسلحة "لمنتهكي حقوق الإنسان"

عضو الكونغرس الأمريكي إلهان عمر( مواقع التواصل)

باكستان.. مئات الآلاف يشيعون زعيم جماعة قادت مظاهرات ضد فرنسا

أعداد كبيرة في تشييع جثمان خادم حسين رضوي (روتيرز)
الأكثر قراءة

اتصال هاتفي بين الملك سلمان وأردوغان.. هذا ما اتفقا عليه

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز (الأناضول)

محمد بن زايد لأوباما: إذا حكم الإخوان مصر سيسقط 8 قادة عرب

الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما (يمين) وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يسار) (موافع التواصل)

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

جنرال أرميني ينتقد روسيا ويكشف سبب عدم استخدام طائرات سوخوي ضد أذربيجان

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)