ترمب: لا أصدق أن إسرائيل تتجسس على البيت الأبيض

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الخميس، معلومات تحدثت عن إمكان أن تكون إسرائيل "تجسست" على البيت الأبيض وطاقمه الإداري، مؤكدا من جديد أن علاقته بالدولة العبرية ممتازة.

التفاصيل:

ترمب قال "لا أصدق ذلك. لا أعتقد أن الإسرائيليين يتجسسون علينا. يصعب علي تصديق ذلك". وأضاف "كل شيء ممكن، لكنني لا أصدق هذا".

موقع بوليتيكو كان قد ذكر أن مسؤولين أمريكيين يعتقدون أن إسرائيليين زرعوا على الأرجح أجهزة عدة تسمى "ستينغ راي" اكتُشفت في واشنطن عام 2017، وهي أجهزة تقلد إشارات بث الأبراج الخلوية لاعتراض مكالمات ورسائل نصية.

الموقع كتب "من المرجح أن الأجهزة معدة للتجسس على الرئيس دونالد ترمب وفق رواية أحد المسؤولين السابقين إضافة إلى مساعديه الكبار والمقربين منه. ومع ذلك ليس واضحاً إن كانت الجهود الإسرائيلية قد نجحت".

الصحيفة قالت إن الأجهزة وُضعت بجوار مؤسسات حساسة، بغية التنصت على الرئيس ترمب ومسؤولين رفيعي المستوى، لافتة إلى أن إدارة ترمب لم تعرب عن استيائها من هذه الخطوة.

إسرائيل تنفي