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ترمب: لا أصدق أن إسرائيل تتجسس على البيت الأبيض

نتنياهو: شكرًا لك يا صديقي العزيز الرئيس ترمب. لم يكن لدى الدولة اليهودية صديق أعظم منك في البيت الأبيض
نتنياهو: شكرًا لك يا صديقي العزيز الرئيس ترمب. لم يكن لدى الدولة اليهودية صديق أعظم منك في البيت الأبيض
13/9/2019

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الخميس، معلومات تحدثت عن إمكان أن تكون إسرائيل "تجسست" على البيت الأبيض وطاقمه الإداري، مؤكدا من جديد أن علاقته بالدولة العبرية ممتازة.

التفاصيل:
  • ترمب قال "لا أصدق ذلك. لا أعتقد أن الإسرائيليين يتجسسون علينا. يصعب علي تصديق ذلك". وأضاف "كل شيء ممكن، لكنني لا أصدق هذا".
  • موقع بوليتيكو كان قد ذكر أن مسؤولين أمريكيين يعتقدون أن إسرائيليين زرعوا على الأرجح أجهزة عدة تسمى "ستينغ راي" اكتُشفت في واشنطن عام 2017، وهي أجهزة تقلد إشارات بث الأبراج الخلوية لاعتراض مكالمات ورسائل نصية.
  • الموقع كتب "من المرجح أن الأجهزة معدة للتجسس على الرئيس دونالد ترمب وفق رواية أحد المسؤولين السابقين إضافة إلى مساعديه الكبار والمقربين منه. ومع ذلك ليس واضحاً إن كانت الجهود الإسرائيلية قد نجحت".
  • الصحيفة قالت إن الأجهزة وُضعت بجوار مؤسسات حساسة، بغية التنصت على الرئيس ترمب ومسؤولين رفيعي المستوى، لافتة إلى  أن إدارة ترمب لم تعرب عن استيائها من هذه الخطوة. 
إسرائيل تنفي   
  • وصف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ما ورد في التقرير بأنه "كاذب".    
  • نتنياهو قال الخميس "هناك التزام طويل الأمد وتوجيه من الحكومة الإسرائيلية بعدم المشاركة في أي عمليات استخباراتية بالولايات المتحدة، ويتم تنفيذ هذه التعليمات بصرامة دون استثناء".
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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