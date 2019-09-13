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ترمب: القيادة الإيرانية ترغب في لقائي

الرئيس الإيراني حسن روحاني (يمين) والرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الإيراني حسن روحاني (يمين) والرئيس الأمريكي دونالد ترمب
13/9/2019

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الجمعة، إن القيادة الإيرانية ترغب في لقائه وإجراء مفاوضات مباشرة معه.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ترمب، للصحفيين من أمام البيت الأبيض، حسب وكالة "أسوشيتد برس".

القيادة الإيرانية ترغب في الحوار مع ترمب
  • أضاف ترمب، أن "إيران تسعى لإجراء ترتيبات من أجل عقد لقاء قمة بيني وبين الرئيس الإيراني، حسن روحاني، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة".
  • تابع "يمكنني أن أخبركم أن إيران تريد مثل هذا الاجتماع"، دون مزيد من التفاصيل.

وسبق أن نشرت بعض وسائل الإعلام تقارير رجحت أن يجري ترمب وروحاني لقاءً ثنائيا خلال الاجتماع المرتقب للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، لكن الجانب الإيراني استبعد هذا الاحتمال، في ظل استمرار العقوبات الأمريكية على طهران.

ترمب منفتح على مبادرة فرنسية
  • في ختام قمة مجموعة "G7" بفرنسا، في 26 من  أغسطس/ آب الماضي، أعرب ترمب، تعليقا على مقترح من نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن استعداده لإجراء محادثات مع الرئيس الإيراني.
  • مساء الثلاثاء الماضي، أعلن ترمب، إقالة مستشار بلاده للأمن القومي جون بولتون، المعروف بمواقفه المتشددة تجاه طهران، في خطوة رحبت بها الأخيرة وقالت إنها تدل على فشل سياسة ممارسة الضغط الأقصى.
انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي
  • في مايو/ أيار 2018، انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي المبرم مع إيران، معتبرة أنه غير كاف لكبح طموحات طهران، وفرضت عليها عقوبات جديدة مشددة.
  • دفع ذلك طهران، بعد مرور عام على الخطوة الأمريكية، إلى تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق الذي يفرض قيودا على برنامجها النووي، مقابل رفع العقوبات الغربية عنها.
  • يبذل الاتحاد الأوربي جهودا حثيثة لمنع انهيار الاتفاق كليا، ويقول إنه السبيل الأفضل لمنع إيران من تطوير سلاح نووي.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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