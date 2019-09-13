انتقادات حقوقية لتفاقم ظاهرة الإعدام في السعودية

عرضت منظمة (مشروع مناهضة عقوبة الإعدام) الحقوقية تقريرها عن تفاقم ظاهرة الإعدام والتصفية الجسدية في السعودية.

وجاء ذلك في ندوة أقيمت الخميس في جنيف على هامش الدورة الثانية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

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