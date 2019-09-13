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الكونغرس يدعو خليل زاد للإدلاء بشهادته عن فشل المحادثات مع طالبان

ممثل الوفد الأمريكي زلماي خليل زاد ووفد طالبان أثناء مفاوضات سابقة بالعاصمة القطرية الدوحة
ممثل الوفد الأمريكي زلماي خليل زاد ووفد طالبان أثناء مفاوضات سابقة بالعاصمة القطرية الدوحة
13/9/2019

قرر الكونغرس الأمريكي، الجمعة، استدعاء المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد، للحضور إلى المجلس للإدلاء بشهادته حول المحادثات التي توقفت بين واشنطن وحركة طالبان

فشل المحادثات مع طالبان
  • قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب إليوت إنغل، في بيان له على موقع تويتر، "نحتاج إلى أن نستمع للمبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان المعني بإدارة ملف أفغانستان لفهم كيف خرجت هذه العملية عن مسارها".
  • أضاف إنغل، "ننتظر المبعوث الأمريكي للحضور إلى المجلس، الخميس المقبل، في قاعة المجلس".
  • يأتي هذا الاستدعاء بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أن المفاوضات مع طالبان باتت "بحكم الميتة"، وكشفه بأنه كان يستعد لعقد محادثات في منتجع كامب ديفيد، مع ممثلي الحركة وألغاها.
  • جدير بالذكر أن ترمب، أعلن أنه أوقف محادثات السلام مع طالبان، الأحد الماضي، بسبب الهجوم الأخير في كابل، والذي قتل فيه جندي أمريكي.
المبعوث الأمريكي لعملية السلام في أفغانستان زلماي خليل زاد
سيندمون قريبا
  • حركة طالبان كانت قد توعدت، الثلاثاء الماضي، بمواصلة القتال ضد القوات الأمريكية في أفغانستان غداة إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن المحادثات مع الحركة باتت في حكم "الميتة".
  • وكالة فرانس برس، نقلت عن المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد قوله، إن الحركة كان لديها طريقان لإنهاء الاحتلال في أفغانستان، الأول بالقتال والآخر بالمفاوضات.
  • مجاهد: "إذا أوقف ترمب المحادثات، سنسلك الطريق الأول وسيندمون قريباً".
  • المتحدث باسم طالبان، كان قد أعلن في بيان، أن الأمريكيين سيعانون أكثر من أي طرف آخر، بسبب إلغاء محادثات السلام مع واشنطن.
  • أضاف أن المفاوضات بين الجانبان في الدوحة، كانت تجري بصورة سلسة، حتى قرر ترمب إلغاءها.
وفد حركة طالبان في محادثات سابقة مع الإدارة الأمريكية في الدوحة

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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