الكشف عن مسؤول سعودي قدم مساعدة لمنفذي هجمات 11 سبتمبر

كشف موقع فلوريدا بولدوغ الإلكتروني عن وجود علاقات شخصية وطيدة بين السفير السعودي السابق في الولايات المتحدة وشخصين قدما مساعدة لاثنين من منفذي هجمات 11 سبتمبر/أيلول2001.

دور الأمير بندر بن سلطان

تقصى مقال وقعه اثنان من محرري الموقع، كيف ساعد الشخصان المعنيان، وهما: أسامة باسنان وعمر البيومي، المنفذين وكيف حصلا على أموال من السفير السعودي السابق في الولايات المتحدة الأمير بندر بن سلطان بن عبد العزيز وزوجته.

في مقالهما بفلوريدا بولدوغ، يتوقف أنتوني سامرز Anthony Summers)) وروبن سوان (Robbyn Swan) عند معطيات مثيرة في التحقيق الذي أجرته السلطات الأمريكية بشأن هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001.

يتناول المقال استجوابا أجراه رئيس لجنة التحقيق، فيليب زليكو وثلاثة من مساعديه، مع الأمير بندر بن سلطان السفير السعودي بواشنطن حين وقوع الأحداث.

أجريت المقابلة أو الاستجواب في منزل الأمير خريف عام 2003، لكنه ظل سريا لدواع تتعلق بالأمن القومي، وحصل الكاتبان على إفادات بشأنه من الأرشيف الوطني قبل شهر فقط وبعد معركة قضائية طويلة.

يرصد المقال دور شخصين قدما دعما مهما ومريبا لاثنين على الأقل من منفذي الهجمات، والمعنيان هما عمر البيومي؛ وهو مسجل كأجير لدى هيئة الطيران المدني السعودية رغم أنه لم يمارس عمله أبدا، وأسامة باسنان وهو مقرب من الأمير بندر.

ينقل المقال عن مصدر سري في مكتب التحقيقات الفيدرالي افتخار أسامة باسنان بتقديم خدمات لمنفذي الهجمات أهم من تلك التي قدمها البيومي.

يذكر المقال استقبال البيومي لكل من نواف الحازمي وخالد المحضار بعد وصولهما إلى الولايات المتحدة عام2000، وكيف قدم لهما دعما هاما تمثل في مساعدتهما على الانتقال إلى سان دييغو بكاليفورنيا والإقامة بها، بل إنه وقع عقد الإيجار نيابة عنهما.

يلفت المقال إلى أن راتب البيومي من هيئة الطيران المدني السعودية تضاعف في الفترة التي مكث فيها الحازمي والمحضار في كاليفورنيا ليعود وينخفض بعد مغادرتهما لها.

يبرز المقال الصلات التي كانت تربط البيومي بهيئات وأشخاص سعوديين في الولايات المتحدة بينهم ثلاثة موظفين بالسفارة في واشنطن.

يكشف المقال أيضا عمق العلاقات بين الشخص الثاني، أسامة باسنان، وبين الأمير بندر، فقد تلقى باسنان وزوجته شكين مصرفيين من الأمير بندر شخصيا، كما عثر مفتشو الأف بي آي، في بيت باسنان، على 30 شيكا مصرفيا بقيمة 70 ألف دولار وقد جرى إلغاؤها لسبب غيرِ معروف.

اللافت أن كل هذه الشيكات باسم زوجة باسنان ومن الحساب الشخصي لزوجة السفير بندر بن سلطان.

الأمير بندر بن سلطان

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