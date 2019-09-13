الجزائر: الحراك الشعبي يتواصل وإنشاء لجنة عليا للانتخابات

تواصل في الجزائر الحراك الشعبي الأسبوعي في جمعته الثلاثين وأكد المتظاهرون مطالبهم برحيل رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ومحاسبة كل من ثبت تورطه في الفساد.

كما طالب المحتجون بإقصاء رموز النظام السابق عن أي دور سياسي في المرحلة الانتقالية وتسليم السلطة للمدنيين.

وخرج الجزائريون للتظاهر في الجمعة الثلاثين رغم الأمطار والسيول الغزيرة التي اجتاحت الجزائر، قبل يوم.

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