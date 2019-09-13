الإمارات تعلن مقتل 6 من جنودها من دون تحديد المكان

أعلنت الإمارات، الجمعة، مقتل 6 من جنودها في حادث تصادم آليات عسكرية "أثناء أدائهم واجبهم في أرض العمليات".

التفاصيل:

وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) التي نقلت النبأ عن القيادة العامة للقوات المسلحة، لم تحدد مكان الحادث.

#عاجل_وام

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة استشهاد ستة من جنودها البواسل نتيجة حادث تصادم آليات عسكرية اثناء أداهم لواجبهم الوطني في أرض العمليات. — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) September 13, 2019

يٌرجح أن يكون الحادث في اليمن؛ حيث تعد الإمارات ثاني أكبر قوة في التحالف مع السعودية والذي يقود عمليات مسلحة ضد الحوثيين منذ 4 أعوام ونصف العام.

الشهداء هم..

– النقيب سعيد احمد راشد المنصوري .

– الوكيل أول علي عبدالله أحمد الظنحاني.

– الوكيل أول زايد مسلم سهيل العامري.

– و الوكيل أول صالح حسن صالح بن عمرو.

– الوكيل أول ناصر محمد حمد الكعبي.

– الرقيب سيف ضاوي راشد الطنيجي. — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) September 13, 2019

كان ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا صورا تظهر حادثا يقال إنه لاصطدام آلية إماراتية عسكرية في منطقة الضلعة بمحافظة شبوة جنوب اليمن يوم ٨ من سبتمبر/أيلول الجاري.

تدعم الإمارات المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بانفصال الجنوب الذي قام بانقلاب في العاصمة المؤقتة عدن على حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي في أغسطس/ آب الماضي.

مواقع التواصل

صور تداولها نشطاء للحادث (مواقع التواصل)

خلفيات: