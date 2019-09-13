الإمارات تعلن مقتل 6 من جنودها من دون تحديد المكان

أعلنت الإمارات، الجمعة، مقتل 6 من جنودها في حادث تصادم آليات عسكرية "أثناء أدائهم واجبهم في أرض العمليات".
#عاجل_وام
أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة استشهاد ستة من جنودها البواسل نتيجة حادث تصادم آليات عسكرية اثناء أداهم لواجبهم الوطني في أرض العمليات.
— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) September 13, 2019
الشهداء هم..
– النقيب سعيد احمد راشد المنصوري .
– الوكيل أول علي عبدالله أحمد الظنحاني.
– الوكيل أول زايد مسلم سهيل العامري.
– و الوكيل أول صالح حسن صالح بن عمرو.
– الوكيل أول ناصر محمد حمد الكعبي.
– الرقيب سيف ضاوي راشد الطنيجي.
— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) September 13, 2019