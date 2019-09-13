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استجواب صديقة لملك إسبانيا السابق اتهمته بتلقى عمولة من السعودية

صورة تجمع خوان كارلوس مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن سلمان في أبو ظبي العام الماضي
صورة تجمع خوان كارلوس مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن سلمان في أبو ظبي العام الماضي
13/9/2019

استجوب مدعون إسبان الخميس في لندن صديقة ألمانية سابقة للملك السابق خوان كارلوس بعدما أفادت أن الأخير تلقى عمولة على عقد في المملكة العربية السعودية، حسبما أفادت مصادر قضائية.

ما القصة؟   
  • نشرت وسيلتا إعلام إسبانيتان في يوليو/ تموز 2018 تسجيلات تؤكد فيها سيدة الأعمال الألمانية، كورينا زو ساين أن الملك خوان كارلوس تلقى عمولة أثناء منح شركات إسبانية عام 2011 عقداً لإنشاء قطار فائق السرعة بين مكة والمدينة المنورة.
  • قام بهذه التسجيلات النقيب في الشرطة فيلاريخو المسجون حالياً والذي كان سجل عدداً من المحادثات مع سياسيين أو مقاولين إسبان من دون علمهم.
  • استجوب مدعون من نيابة مدريد لمكافحة الفساد أمس الخميس سيدة الأعمال الألمانية في العاصمة البريطانية، حيث تقيم حالياً، كشاهدة حسبما أفادت مصادر قضائية.
  • محامي السيدة الألمانية قال "موكلتنا كانت سعيدة بالإدلاء بشهادتها طوعاً في لندن لتنقل بدقة إلى السلطات ما قاله لها آخرون عن اتفاق" القطار فائق السرعة، مشيراً إلى أن ليس لديها علم إلا بـ"وقائع محدودة".
  • المحامي أضاف "الاتهامات الجدية في وسائل الإعلام بشأن القضايا المالية المتعلقة بالملك الفخري موجودة منذ عقود. إذا كانت هناك النية الحقيقية للتحقيق بشكل مناسب بشأن اتفاق (القطار فائق السرعة) واتهامات أخرى، فهذا يعود إلى النظام القضائي الإسباني وإلى إسبانيا".
  • حسب تقرير لصحيفة أوكي دياريو الإسبانية في يوليو/تموز العام الماضي فإن كورينا أشارت إلى أن الملك خوان كارلوس لديه حسابات مصرفية في سويسرا تحت اسم ابن عمه، وأنه تلقى حوالي 100 مليون يورو، من السعودية، لتستخدم في دفع عمولات لمشروع إنشاء القطار.
     

    خوان كارلوس وزوجته صوفيا في مدريد- مايو 2019
خلفيات:
  • النيابة قررت في نهاية العام الماضي التحقيق لتحديد إذا ما كانت هناك عناصر كافية لتقديم شكوى بتهمة الفساد في إطار معاملات تجارية دولية.
  • وفق مصادر قضائية، يهتم التحقيق بالمستثمرين الذين قد يكونون دفعوا عمولات للملك السابق نفسه بينما كان على رأس الدولة وبالتالي يتمتع بحصانة.
  • فاز تحالف شركات إسبانية بمشروع "قطار الحرمين"، الذي يربط مكة بالمدينة، بفضل وساطة خوان كارلوس الأول.
  • تنازل الملك خوان كارلوس عن العرش عام 2014 لصالح ابنه الملك فيليبي السادس.
المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية
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