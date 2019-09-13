استجواب صديقة لملك إسبانيا السابق اتهمته بتلقى عمولة من السعودية

استجوب مدعون إسبان الخميس في لندن صديقة ألمانية سابقة للملك السابق خوان كارلوس بعدما أفادت أن الأخير تلقى عمولة على عقد في المملكة العربية السعودية، حسبما أفادت مصادر قضائية.

ما القصة؟

نشرت وسيلتا إعلام إسبانيتان في يوليو/ تموز 2018 تسجيلات تؤكد فيها سيدة الأعمال الألمانية، كورينا زو ساين أن الملك خوان كارلوس تلقى عمولة أثناء منح شركات إسبانية عام 2011 عقداً لإنشاء قطار فائق السرعة بين مكة والمدينة المنورة.

قام بهذه التسجيلات النقيب في الشرطة فيلاريخو المسجون حالياً والذي كان سجل عدداً من المحادثات مع سياسيين أو مقاولين إسبان من دون علمهم.

استجوب مدعون من نيابة مدريد لمكافحة الفساد أمس الخميس سيدة الأعمال الألمانية في العاصمة البريطانية، حيث تقيم حالياً، كشاهدة حسبما أفادت مصادر قضائية.

محامي السيدة الألمانية قال "موكلتنا كانت سعيدة بالإدلاء بشهادتها طوعاً في لندن لتنقل بدقة إلى السلطات ما قاله لها آخرون عن اتفاق" القطار فائق السرعة، مشيراً إلى أن ليس لديها علم إلا بـ"وقائع محدودة".

المحامي أضاف "الاتهامات الجدية في وسائل الإعلام بشأن القضايا المالية المتعلقة بالملك الفخري موجودة منذ عقود. إذا كانت هناك النية الحقيقية للتحقيق بشكل مناسب بشأن اتفاق (القطار فائق السرعة) واتهامات أخرى، فهذا يعود إلى النظام القضائي الإسباني وإلى إسبانيا".

حسب تقرير لصحيفة أوكي دياريو الإسبانية في يوليو/تموز العام الماضي فإن كورينا أشارت إلى أن الملك خوان كارلوس لديه حسابات مصرفية في سويسرا تحت اسم ابن عمه، وأنه تلقى حوالي 100 مليون يورو، من السعودية، لتستخدم في دفع عمولات لمشروع إنشاء القطار.

خوان كارلوس وزوجته صوفيا في مدريد- مايو 2019

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