اتهام تل أبيب بالتجسس على واشنطن ينعكس على انتخابات الكنيست

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، حزب "أزرق- أبيض" المعارض، بالوقوف وراء التقرير الإخباري، بشأن محاولة إسرائيل التجسس على البيت الأبيض.

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حسب قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، قال نتنياهو إن "مارك ليفين، الذي كان سابقا رئيس مكتب المدعي العام الأمريكي، أشار، أمس الخميس، خلال حديث لشبكة فوكس الأمريكية، إلى أن النشر يلائم الألاعيب التي يتبعها يؤال بننسون، المستشار الانتخابي لرئيسي (أزرق- أبيض) بيني غانتس ويئير لبيد".

اتهم نتنياهو حزب "أزرق- أبيض" (المنافس الرئيسي لنتنياهو في الانتخابات المقبلة) باستعداده للمساس بالعلاقات الإسرائيلية الأمريكية "من أجل حفنة من الأصوات في الانتخابات"، حسب قوله.

تعقيبًا على ذلك قال، يائير لبيد، أحد قطبي تحالف "أزرق- أبيض"، إن "نتنياهو انحرف عن جادة الصواب.

أضاف في تعقيب نشره على صفحته في موقع تويتر أنه "أيد نتنياهو في هذه القضية، الخميس، خلال مقابلة مع شبكة (سي إن إن) والآن يوجه الأخير أصابع الاتهام إلى (أزرق أبيض)".

شكك ترمب (يسار) في التقارير الإعلامية التي تتحدث عن إمكانية تجسس إسرائيل على البيت الأبيض قائلا "لا أصدق ذلك" (رويترز)

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