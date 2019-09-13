اتهام تل أبيب بالتجسس على واشنطن ينعكس على انتخابات الكنيست
13/9/2019
اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، حزب "أزرق- أبيض" المعارض، بالوقوف وراء التقرير الإخباري، بشأن محاولة إسرائيل التجسس على البيت الأبيض.
التفاصيل
حسب قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، قال نتنياهو إن "مارك ليفين، الذي كان سابقا رئيس مكتب المدعي العام الأمريكي، أشار، أمس الخميس، خلال حديث لشبكة فوكس الأمريكية، إلى أن النشر يلائم الألاعيب التي يتبعها يؤال بننسون، المستشار الانتخابي لرئيسي (أزرق- أبيض) بيني غانتس ويئير لبيد".
اتهم نتنياهو حزب "أزرق- أبيض" (المنافس الرئيسي لنتنياهو في الانتخابات المقبلة) باستعداده للمساس بالعلاقات الإسرائيلية الأمريكية "من أجل حفنة من الأصوات في الانتخابات"، حسب قوله.
تعقيبًا على ذلك قال، يائير لبيد، أحد قطبي تحالف "أزرق- أبيض"، إن "نتنياهو انحرف عن جادة الصواب.
أضاف في تعقيب نشره على صفحته في موقع تويتر أنه "أيد نتنياهو في هذه القضية، الخميس، خلال مقابلة مع شبكة (سي إن إن) والآن يوجه الأخير أصابع الاتهام إلى (أزرق أبيض)".
اتهام إسرائيل
أمس الخميس، نشر موقع "بوليتيكو" الأمريكي أن مسؤولين أمريكيين يعتقدون أن "إسرائيليين زرعوا أجهزة في مناطق قرب البيت الأبيض للتجسس على الرئيس ترمب والمقربين منه".
قال المسؤولون إن إسرائيل زرعت أجهزة تسمى "ستينغ راي"، اكتشفت في واشنطن عام 2017، وهي تماثل إشارات بث الأبراج الخلوية لاعتراض مكالمات ورسائل نصية، حسب المصدر ذاته.
إسرائيل نفت تلك التقارير بشكل قاطع، وقال نتنياهو "لدي مبدأ توجيهي: لا تجسس على الولايات المتحدة".
بدوره، شكك الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في التقارير الإعلامية التي تتحدث عن إمكانية تجسس إسرائيل على البيت الأبيض، قائلا "لا أصدق ذلك".
أضاف ترمب في تصريحات صحفية، مساء أمس الخميس "لا أعتقد أن الإسرائيليين يتجسسون علينا، يصعب على تصديق ذلك".