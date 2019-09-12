نقل زين العابدين بن علي إلى مستشفى بالسعودية بعد أزمة صحية

قال محامي الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي لرويترز إن الأخير يعاني "أزمة صحية" وتم نقله للمستشفى في السعودية حيث يقيم منذ الثورة التي أطاحت به بعد 23 عاما من حكم البلاد.

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قال منير بن صالحة محامي بن علي لرويترز "أبلغتني ابنته حليمة أنه نُقل للمستشفى وهو يعاني زمة صحية لا علاقة لها بالسرطان، وحالته مستقرة الآن".

لم يعط بن صالحة مزيدا من التفاصيل عن وضع بن علي الصحي.

هذه أول مرة منذ الإطاحة ببن علي قبل نحو ثماني سنوات التي يتحدث فيها محاميه أو أسرته علنا عن حالته الصحية.

لم يصدر بن علي (83 عاما) بيانات منذ أن هرب إلى السعودية في 14 يناير/ كانون الثاني 2011.

تجري تونس يوم الأحد المقبل انتخابات رئاسية مبكرة بينما تواصل طريقها نحو الديمقراطية منذ الاحتجاجات الشعبية التي أزاحت بن علي عن الحكم وفجرت انتفاضات الربيع العربي في المنطقة.

في 2011 قضت محكمة تونس على بن علي بالسجن غيابيا لمدة 35 عاما بتهم متعددة تدور حول الفساد المالي والتعذيب.

بعد ذلك أيضا قضت محكمة عسكرية بسجنه 20 عاما بتهم التحريض على القتل والنهب.

في يناير/ كانون الثاني الماضي، ظهر بن علي بمناسبة عقد قران ابنته الكبرى نسرين على مغني راب تونسي يدعى كريم الغربي ويحمل اسم الشهرة "كادوريم".

الثورة التونسية