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سياسة|تونس

نقل زين العابدين بن علي إلى مستشفى بالسعودية بعد أزمة صحية

في يناير/ كانون الثاني الماضي ظهر بن علي بمناسبة عقد قران ابنته الكبرى نسرين على مغني راب تونسي يدعى كريم الغربي
في يناير/ كانون الثاني الماضي ظهر بن علي بمناسبة عقد قران ابنته الكبرى نسرين على مغني راب تونسي يدعى كريم الغربي
12/9/2019

قال محامي الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي لرويترز إن الأخير يعاني "أزمة صحية" وتم نقله للمستشفى في السعودية حيث يقيم منذ الثورة التي أطاحت به بعد 23 عاما من حكم البلاد.

التفاصيل
  • قال منير بن صالحة محامي بن علي لرويترز "أبلغتني ابنته حليمة أنه نُقل للمستشفى وهو يعاني زمة صحية لا علاقة لها بالسرطان، وحالته مستقرة الآن".
  • لم يعط بن صالحة مزيدا من التفاصيل عن وضع بن علي الصحي.
  • هذه أول مرة منذ الإطاحة ببن علي قبل نحو ثماني سنوات التي يتحدث فيها محاميه أو أسرته علنا عن حالته الصحية.
  • لم يصدر بن علي (83 عاما) بيانات منذ أن هرب إلى السعودية في 14 يناير/ كانون الثاني 2011.
  • تجري تونس يوم الأحد المقبل انتخابات رئاسية مبكرة بينما تواصل طريقها نحو الديمقراطية منذ الاحتجاجات الشعبية التي أزاحت بن علي عن الحكم وفجرت انتفاضات الربيع العربي في المنطقة.
  • في 2011 قضت محكمة تونس على بن علي بالسجن غيابيا لمدة 35 عاما بتهم متعددة تدور حول الفساد المالي والتعذيب.
  • بعد ذلك أيضا قضت محكمة عسكرية بسجنه 20 عاما بتهم التحريض على القتل والنهب.
  • في يناير/ كانون الثاني الماضي، ظهر بن علي بمناسبة عقد قران ابنته الكبرى نسرين على مغني راب تونسي يدعى كريم الغربي ويحمل اسم الشهرة "كادوريم".
الثورة التونسية
  • في 17 ديسمبر/كانون الأول 2010، أحرق المواطن محمد البوعزيزي نفسه احتجاجا على إهانة كرامته، لتنطلق شرارة الثورة التونسية.
  • اتسعت دائرة المظاهرات والانتفاضة الشعبية ووصلت للعاصمة، فانهار النظام وهرب بن علي للسعودية.
  • طالبت تونس رسميا السلطات السعودية يوم 20 فبراير/شباط 2011 بتسليمها الرئيس المخلوع بن علي لمحاكمته، لكن السعودية لم تقم بتسليمه.
المصدر : رويترز
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