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سياسة

موقع أمريكي يكشف تنصت إسرائيل على البيت الأبيض

12/9/2019

نقل موقع (بوليتيكو) الأمريكي، عن مسؤولين أمريكيين سابقين، قولهم إن إسرائيل زرعت خلال العامين الماضيين، أجهزة تنصت مطورة بالقرب من البيت الأبيض وفي أماكن حساسة أخرى في واشنطن.

تجسس على الرئيس
  • الموقع الأمريكي نقل عن المسؤولين السابقين قولهم، إنه من المحتمل أن تكون إسرائيل قد زرعت أجهزة مراقبة للهاتف الخلوي، بهدف التجسس على مكالمات يجريها الرئيس دونالد ترمب.
  • المسؤولون الأمريكيون قالوا إنه تم اكتشاف أجهزة مراقبة الهواتف المحمولة أثناء رئاسة ترمب.
  • أحد المسؤولين السابقين قال إنه خلافًا لما جرى في حوادث أخرى من هذا القبيل فان إدارة ترمب لم تقم باتخاذ إجراءات عقابية ضد إسرائيل أو حتى توبيخها.
  • بحسب الموقع فقدِ استُخدمت أجهزة المراقبة الصغيرة والمعروفة بـ (ستينغ-رايز) التي تقلد إشارة أبراج الاتصالات العادية لخداع الهواتف المحمولة لمنحها مواقع المتحدثين ومعلومات حول هُوياتهم.
  • قال مسؤول أمريكي للموقع إنه لم يتم التأكد بعد من وصول أجهزة المراقبة لترمب وكبار مسؤوليهِ ومستشاريه. 
  • لم يعرف ما إذا تكللت الجهود الإسرائيلية في هذا المجال بالنجاح.
  • الموقع الأمريكي كان قد أفاد أن ترمب لا يلتزم بتعليمات أجهزة الأمن الأمريكية فيما يخص بالاتصالات الخلوية، ما يجعل التنصت عليه سهلًا.
السفارة الإسرائيلية تنفي
  • سارع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى وصف هذا التقرير بأنه كذب مطلق.
  • أضاف في بيان أن سياسة إسرائيل ومنذ سنوات طويلة تحظر ممارسة أي نشاط تجسسي ضد الولايات المتحدة سواء في داخلها أو خارجها.
  • الناطق بلسان السفارة الإسرائيلية في واشنطن نفى جملة وتفصيلا هذا النبأ واصفًا ما ورد فيه بالهراء.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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