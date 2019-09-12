مجددا.. غارات إسرائيلية على مواقع للمقاومة شمالي غزة

مجددًا، شن طيران الاحتلال، مساء الأربعاء، سلسلة غارات على مواقع للمقاومة في شمال غزة، فيما سُمع دوي صافرات الإنذار في المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة للقطاع المحاصر.

قصف "بيت لاهيا"

وسائل إعلام فلسطينية قالت إن طائرة استطلاع إسرائيلية مسيّرة استهدفت بعدد من الصواريخ موقع "عسقلان" العسكري في مدينة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، وهو موقع تابع لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس.

بعدها بدقائق، عادت مقاتلات الاحتلال لتغير بواسطة طائرات من طراز "إف 16″، مرة ثانية، على موقع "عسقلان"، وأفاد الشهود بسماع دوي أصوات انفجارات مرتفعة.

مصادر فلسطينية: المضادات الأرضية التابعة للمقاومة أطلقت نيرانها صَوب طيران الاحتلال شمالي القطاع، ولم تبلغ وزارة الصحة الفلسطينية عن وقوع إصابات.

قوات الاحتلال اعتقلت كذلك شابين من قطاع غزة، بزعم التسلل عبر السياج الأمني الحدودي، حسبما جاء في بيان مقتضب صدر عن الجيش الإسرائيلي.

الجيش ادعى في بيانه أنه وجد في حوزة الشبان أدوات حادة ومعدات لإشعال النيران، وأنه تم اقتياد المعتقلين للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية.

في سياق متصل، استشهد فجر الخميس أحد عناصر القسام، من مدينة خزاعة في شرق مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، وذلك خلال حادث عرضي بأحد أنفاق المقاومة شرق المدينة.

الرواية الإسرائيلية

نقلت هيئة البث الإسرائيلي (مكان)، عن جيش الاحتلال زعمه أن الغارات جاءت ردًا على 3 قذائف صاروخية أطلقت في وقت متأخر أمس، من شمال القطاع باتجاه منطقة النقب الغربي في الداخل المحتل.

الهيئة قالت إن دبابة إسرائيلية أطلقت النار على موقعيْن لحركة حماس في شمال القطاع.، وإن 4 فلسطينيين أصيبوا بجروح من جراء القصف.

تايمز أوف إسرائيل: انطلاق صفارات الإنذار، دفع مئات السكان الى دخول الملاجئ.

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